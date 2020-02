„Rz”: mimo stanowiska Komisji Heraldycznej rząd nie planuje dodania krzyża do herbu Polski

Według wtorkowej „Rzeczpospolitej” ministerstwo kultury ma już gotowy projekt zmian herbu i flagi Polski, ale pokaże go dopiero po wyborach prezydenckich.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rzeczpospolita”, najważniejszymi zmianami w godle będzie zmiana koloru nóg orła na złoty (obecnie złote są tylko szpony), dodanie prześwitów w koronie oraz uczynienie skrzydeł lustrzanymi odbiciami. Zostanie także doprecyzowany odcień czerwieni na fladze i tarczy herbu – ma być to karmazyn. Według informacji „Rz” do godła nie zostanie dodany krzyż, pomimo tego, że postulowała to Komisja Heraldyczna przy MSWiA. Jak pisze gazeta, Komisja przyjęła takie stanowisko, które jest historycznie uzasadnione, ze świadomością, że rozwiązanie to może być współcześnie „kontrowersyjne”.

Intensywne prace nad „liftingiem” symboli narodowych trwały podczas ubiegłej kadencji Sejmu. Planowano nawet wprowadzenie zmian na 100-lecie niepodległości Polski. Jak zauważyła „Rz”, w programie Prawa i Sprawiedliwości przed ubiegłorocznymi wyborami do Sejmu pisano, że projekt nowelizacji ustawy o symbolach narodowych jest gotowy. Dlaczego zatem projekt nie ujrzał jeszcze światła dziennego? Gazeta tłumaczy to tym, że niektóre zaproponowane rozwiązania mogą budzić kontrowersje. Jedną z nich ma być przyznanie własnej flagi prezydentowi. Flagi takie ma zdecydowana większość głów państw. Prezydent RP będzie miał prostokątną czerwoną flagę z orłem i z dwoma obwódkami. Będzie ona wznoszona w miejscu przebywania głowy państwa.

Oficjalnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego twierdzi, że projekt ustawy nie jest jeszcze gotowy. Mają trwać konsultacje wewnątrz resortu m.in. na temat czasu potrzebnego na jej wdrożenie. Jednak według „Rz” projekt jest w „zamrażarce”, z której zostanie wyjęty po wyborach prezydenckich i szybko uchwalony.

Kresy.pl / rp.pl