„Rz”: zmienia się podejście Polaków do uchodźców z Ukrainy. „Mile widziani, pod warunkiem, że pracują”

Coraz więcej Polaków chce, by Ukraińcy u nas pracowali, ale jest przeciw finansowaniu dla nich socjalnych benefitów – pisze „Rzeczpospolita”, powołując się na badania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki badania, przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego na temat stosunku Polaków do pomagania Ukraińcom, zasadniczo uchodźcom, w Polsce.

Z badań przeprowadzonych w styczniu br. przez zespół pod kierunkiem dra Roberta Staniszewskiego wynika, że zdecydowana większość Polaków chce pomagać Ukrainie i jest otwarta na uchodźców, przebywających w naszym kraju. Jednocześnie spada jednak akceptacja dla „kompleksowej pomocy socjalnej dla Ukraińców” oraz finansowania im zakwaterowania i wyżywienia.

Według załączonych wyników, obecnie 83 proc. polskich respondentów uważa, że Polska powinna pomagać Ukrainie w czasie wojny z Rosją, przy czym 43 proc. to zdecydowani zwolennicy. Rok wcześniej było to 90 proc. Przeciw jest 9 proc. ankietowanych (+ 3 pkt proc.), a 8 proc. nie ma zdania (+4 pkt. proc.).

Z kolei za udzielaniem Ukrainie dodatkowego wsparcia jest 36 proc. respondentów (15 proc. zdecydowanie), a przeciwko – 45 proc. (17 proc. zdecydowanie).

„Rz” pisze, że w stosunku do kwietnia 2022 roku odsetek zwolenników pomocowej specustawy dla Ukraińców zmniejszyła się o 12 pkt. procentowych. Ponadto, 53 proc. badanych sprzeciwia się finansowaniu świadczenia na ukraińskie dzieci; popiera to 21 proc. pytanych. Z kolei prawie połowa Polaków (47 proc.) nie zgadza się, by zrównać Ukraińcom dostęp do pomocy socjalnej.

Jak zaznacza gazeta, najwyżej wzrosła liczba przeciwników finansowania przez państwo noclegów i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy – przeciw są 44 proc. badanych, a „za” 21 proc. Dla porównania, przed dwoma laty „za” było 50 proc. badanych, a przeciwnych zaledwie 20 proc.

Badanie przeprowadzono na próbie 588 respondentów (z wyjątkiem badania IV-V 2022 – 380 respondentów).

„Rz” przypomina też, że rząd Donalda Tuska chce do końca czerwca wypracować nowe zasady pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Domagają się tego samorządy i organizacje pozarządowe, pomagające Ukraińcom. Ich zdaniem, władze powinny wprowadzić weryfikację osób z Ukrainy, by pomagać tylko tym, którzy naprawdę tego potrzebują, czyli np. stracili dach nad głową.

Rząd Tuska przyznał też, że nie ma pieniędzy na sfinansowanie tegorocznej pomocy socjalnej dla Ukraińców z oszczędności i rezerw celowych, co poprzedni rząd PiS wyliczył na 4,3 mld zł. Konieczne będzie wyemitowanie obligacji BGK. Nowy gabinet uważa, że potrzeba będzie prawie 1,9 mld zł więcej, i to tylko na okres do czerwca br. Do tego czasu wydłużono ochronę tymczasową dla ukraińskich uchodźców, w związku z czym przysługuje im np. świadczenie 800+, a w określonych warunkach także wyżywienie i zakwaterowanie.

