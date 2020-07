Bosak: będziemy domagać się ukarania urzędników, którzy sfałszowali tekst Konwencji Stambulskiej [+VIDEO]

Politycy Konfederacji wezwali rząd do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Krzysztof Bosak zapowiedział także, że jego ugrupowanie będzie domagało się ukarania urzędników odpowiedzialnych za to, że Sejm przyjął Konwencję w tłumaczeniu różniącym się od oryginału.

Występując w poniedziałek na briefingu prasowym poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na niejasne stanowisko polityków obozu rządzącego w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Przypomniał, że przygotowania do wypowiedzenia ogłosiła m.in. minister rodziny i pracy Marzena Maląg. „Dziś mamy nieoficjalne dementi mówiące, że pani minister pomyliła przekazy, sądziła, że polityką rządu jest to, co forsuje w ramach obozu rządzącego środowisko Zbigniewa Ziobry a tak naprawdę rząd nie ma w tej sprawie jasnego stanowiska” – mówił Bosak.

Były kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich wezwał rząd do jak najszybszego wypracowania stanowiska w sprawie wypowiedzenia Konwencji.

Bosak przypomniał, że w ostatnich dniach zauważono, iż polskie tłumaczenie Konwencji Stambulskiej przedstawione posłom przez MSZ na potrzeby ratyfikacji tego aktu, różni się od jej angielskiego i francuskiego oryginału. Jak mówił, angielskie słowo „gender” oznaczające płeć społeczno-kulturową, 25 razy zostało przetłumaczone jako „płeć”. Jego zdaniem celem pominięcia rozróżnienia pomiędzy płcią biologiczną a płcią społeczno-kulturową było ukrycie przed posłami ideologicznego, lewicowego przesłania Konwencji Stambulskiej. „Jest to manipulacja, będziemy się domagać pociągnięcia urzędników, którzy sfałszowali tekst Konwencji, który był ratyfikowany przez Sejm, do odpowiedzialności co najmniej dyscyplinarnej” – mówił Bosak. Polityk dodawał, że Polskę obowiązuje oryginalny tekst Konwencji.

Parlamentarzysta wskazywał na zapisy konwencji, które jego zdaniem „zobowiązują nasze państwo do wywracania do góry nogami naszej kultury”. Zwrócił też uwagę, że Konwencja Stambulska nie wymienia prawdziwych źródeł przemocy wobec kobiet – alkoholizmu i innych uzależnień, rozpadu rodziny i wychowania dzieci w rodzinach niepełnych, seksualizacji wizerunku kobiety w kulturze popularne oraz propagowania przemocy w kulturze masowej.

W opinii Bosaka Konwencja Stambulska jest sprzeczna z polską konstytucją.

Krzysztof Bosak postawił rządowi za wzór kraje, które nie przyjęły Konwencji nie oglądając się na reakcję zagranicy.

Obecny na briefingu poseł Jakub Kulesza zwracał uwagę, że Polska posiada wszelkie narzędzia pozwalające na ściganie przemocy wobec kobiet i wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej nic w tej kwestii nie zmieni.

Na naruszenie prawa podczas przyjmowania Konwencji przez Polskę zwrócił w ostatnich dniach uwagę wiceprezes Ordo Iuris Tymoteusz Zych. Według niego z części przepisów usunięto termin „płeć społeczno-kulturowa” (gender) i zastąpiono go neutralnym określeniem „płeć”, co „ma kluczowe znaczenie” dla interpretacji Konwencji.

