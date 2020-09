Konfederacja: Prawo i Sprawiedliwość legalizuje bezprawie [+VIDEO]

Robert Winnicki: Przepisami o bezkarności urzędników Kaczyński buduje republikę bananową!

W Sejmie PiS próbuje przepchnąć haniebną ustawę o bezkarności urzędników pod pretekstem walki z Covid-19, nasi posłowie robią wszystko, by zablokować legalizację bezprawia! Robert Winnicki: "Jarosław Kaczyński obiecywał państwo zasad, wolne od korupcji i kolesiostwa, a buduje republikę bananową. Partia znowu znaczy więcej niż państwo. To partia w ramach swoich wewnętrznych, gangsterskich porachunków, ustala co dzieje się w Polsce i to partia zwalnia z odpowiedzialności swoich bandytów. Nie na takie państwo głosowali Polacy, którym Kaczyński ukradł prawicę! Ale ten czas dobiega końca!"Czas na ideową prawicę! POLSKA RACJA – #KONFEDERACJA!#NaprzódPolsko

