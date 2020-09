Konfederacja trzecią siłą w sondażu IBRiS dla WP

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań – wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Według najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 41,3 proc. To o prawie 3 pkt. procentowe więcej niż w poprzednim sondażu wykonanym przed dwoma tygodniami. Na drugim miejscu umocniła się Koalicja Obywatelska, na którą chciało zagłosować 28,6 proc. respondentów, czyli prawie 5 proc. więcej niż dwa tygodnie temu. Wzrost notowań KO najpewniej wynika z nieuwzględnienia tym razem w sondażu ruchu Szymona Hołowni. W poprzednim badaniu wskazało na niego 8,4 proc. respondentów.

Z nieuwzględnienia ugrupowania Hołowni skorzystała także Konfederacja wskakując na trzecie miejsce w sondażu z 8,4 proc. (wzrost o 1,1 pkt procentowy). Do Sejmu dostałyby się jeszcze Lewica z 6,7 proc. (+1,6 pkt proc.) i PSL z 5,9 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.).

9,1 proc. ankietowanych nie było zdecydowanych, na kogo zagłosować.

Jedna trzeba uczestników sondażu deklarowała, że na pewno wzięłaby udział w wyborach. 17,5 proc. odpowiedziało, że „raczej” poszłoby do urn. W sumie dało to 50,6 proc. respondentów deklarujących chęć zagłosowania. Jak zauważa Wirtualna Polska, oznacza to kolejny spadek odsetka osób chcących wziąć udział w wyborach. W poprzednim badaniu było to 53,3 proc. a pod koniec lipca nawet 60 proc.

Sondaż został wykonany w dniach 4-5 września br. na reprezentatywnej próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Ruch Hołowni nie zagraża PiS – wynika z sondażu Estymatora dla DoRzeczy.pl

Kresy.pl / wp.pl