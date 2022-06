Prawa wyborcze dla Ukraińców w Polsce? Konfederacja: to odlot [+VIDEO]

Politycy Konfederacji odnieśli się do postulatu przyznania obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych, który wysunął były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Ich zdaniem to zły pomysł.

Adam Bodnar zaproponował w sobotę w felietonie na łamach Gazety Wyborczej przyznanie obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych. Zdaniem byłego Rzecznika Praw Obywatelskich jest to naturalna kolei rzeczy, ponieważ Ukraińcy żyją w naszym społeczeństwie, korzystają z usług publicznych i płacą podatki. Do tego pomysłu w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie krytycznie odnieśli się politycy Konfederacji, nazywając taki pomysł „odlotem”.

Poseł Jakub Kulesza przypomniał, że Konfederacja sprzeciwiała się części udogodnień dla obywateli Ukrainy przyznanych im po 24 lutego, w tym praw do zasiłków socjalnych. Wspomniał także o pomyśle stworzenia „unii polsko-ukraińskiej” jako nowego państwa. „Niestety te propozycje idą w coraz gorszym kierunku” – mówił Kulesza.

Przechodząc do oceny propozycji Adama Bodnara poseł Konfederacji przypomniał, że według danych przygotowanych przez Unię Metropolii Polskich, na początku maja 2022 roku odsetek Ukraińców w największych polskich miastach sięgał 19-25 proc. a w Rzeszowie było to nawet 35 proc. Jego zdaniem liczby te przemawiają za tym, by sprzeciwić się propozycjom byłego RPO.

Uważam, że mieszkający na stałe w Polsce obywatele Ukrainy, podobnie jak obywatele UE, powinni mieć prawo udziału w zbliżających się wyborach samorządowych. Serdecznie zapraszam do lektury mojego felietonu dla @gazeta_wyborcza https://t.co/IYlRH4Mf15 — Adam Bodnar (@Adbodnar) June 26, 2022

Kulesza zaznaczył, że prawo do udziału w wyborach samorządowych w Polsce mają obywatele innych państw UE, ale dzieje się to na zasadzie wzajemności, poza tym liczba obywateli innych państw UE na terenie Polski jest o wiele niższa niż liczba Ukraińców, więc jego zdaniem nie ma to znaczącego wpływu na proces demokratyczny. „Proszę sobie wyobrazić, jak miałoby to wyglądać w miastach, gdzie jedna trzecia czy dwie piąte mieszkańców stanowią Ukraińcy” – mówił Kulesza.

Poseł Krzysztof Tuduj ocenił pomysł przyznania Ukraińcom praw wyborczych mianem „totalnego odlotu”. Obecną sytuację porównał do takiej, w której gospodarz (Polacy) udziela gościny gościowi (Ukraińcom). „Nie możemy dopuścić do tego, by scena polityczna, porządki w Polsce, były układane pod interesy gości. To jest zaburzenie porządku. To należy określić jako odlot okrągłostołowych, liberalno-lewicowych pseudoautorytetów” – oceniał Tuduj. Jego zdaniem ewentualne przyznanie praw wyborczych obywatelom Ukrainy będzie miało w przyszłości „bardzo negatywne skutki”.

Włodzimierz Skalik, jeden z liderów Konfederacji, wyraził przypuszczenie, że pomysł Adama Bodnara, osoby kojarzonej z lewicowo-liberalną opozycją, przypadnie do gustu ekipie rządzącej. „Wszak przecież to rządzące Prawo i Sprawiedliwość wraz z prezydentem są liderami procesu ukrainizacji Polski” – mówił Skalik.

Polityk ocenił, że „cały układ okrągłostołowy, ekipa zmowy magdalenkowej wspólnie uczestniczy w tym procesie ukrainizacji Polski”. Skalik jest zdania, że wprowadzając kolejne udogodnienia dla Ukraińców „rządząca ekipa i totalna opozycja” przygotowują sobie „przyszłych wyborców”.

Przypomnijmy, że rok temu na stronach internetowych „Gazety Krakowskiej”, należącej do państwowego koncernu Orlen, ukazał się artykuł, którego autor, Zbigniew Bartuś, pisał, że ukraińscy imigranci powinni otrzymać prawa wyborcze. Redaktorem naczelnym gazety był Wojciech Mucha, przez lata związany z „Gazetą Polską Codziennie”, a potem z „Gazetą Polską”. Jako publicysta i korespondent zajmował się m.in. tematyką ukraińską, prezentując typowe dla „Strefy Wolnego Słowa” Tomasza Sakiewicza skrajnie proukraińskie stanowisko.

Kresy.pl