Przegrana partii Erdogana w lokalnych wyborach w Turcji

Ugrupowania opozycyjne wygrały wybory samorządowe w Turcji. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) prezydenta Erdogana uzyskała jeden z najsłabszych wyników w historii tego ugrupowania.

W niedzielnych wyborach lokalnych w Turcji najwyższy wynik uzyskała opozycyjna Republikańska Partia Ludowa (CHP). Ugrupowanie zdobyło władzę w największych miastach.

Agencja Anadolu podała, że po przeliczeniu 99,82 proc. głosów CHP w skali kraju zdobyła poparcie na poziomie 37,74 proc., zaś AKP – 35,49 proc. Opozycyjna Republikańska Partia Ludowa zdobyła władzę w największych miastach.

Główna rozgrywka dotyczyła Stambułu i Ankary. Opozycja rządzi tymi miastami od 2019 roku. CHP wygrała także w Izmirze, Bursie i Adanie.

W Stambule, największym mieście Turcji, reelekcję wywalczył dotychczasowy burmistrz z CHP Ekrem Imamoglu. Pokonał kandydata prezydenckiej partii o ponad 11 punktów procentowych.

“Lokalne wybory to nie nasz koniec, to punkt zwrotny” – oświadczył w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, odnosząc się do wyników. Zadeklarował, że wola narodu zostanie uszanowana. “Zwycięzcą tych wyborów jest przede wszystkim nasza demokracja, wola narodowa i całe 85 milionów ludzi, niezależnie od ich poglądów politycznych” – powiedział.

Media piszą o “ogromnej porażce” Erdogana, który postawił swojemu obozowi politycznemu za cel odzyskanie władzy w Stambule i Ankarze, po zapewnieniu sobie w zeszłym roku reelekcji na ostatnią pięcioletnią kadencję prezydenta. “Głosowanie było w dużej mierze postrzegane jako test na to, czy AKP uda się odzyskać miasta utracone w wyborach lokalnych w 2019 roku” – zwraca uwagę CNN. Portal Politico podkreśla, że Stambuł, którego burmistrzem był kiedyś Erdogan, ma dla tureckiego prezydent symboliczne znaczenie.

“Świętując nasze zwycięstwo, wysyłamy światu donośny sygnał: upadek demokracji właśnie się kończy” – oświadczył na platformie X Ekrem Imamoglu, burmistrz Stambułu.

Today marks a pivotal moment not just for #Istanbul, but for #democracy itself. As we celebrate our victory, we send a resounding message to the world: the decline of democracy ends now. Istanbul stands as a beacon of hope, a testament to the resilience of democratic values in… pic.twitter.com/0CqJFu1LoF

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) April 1, 2024