Prof. Duszczyk: W Polsce może pojawić się nowy Bandera, jeśli nie zintegrujemy Ukraińców

W Polsce może pojawić się nowy Bandera, jeśli nie zintegrujemy Ukraińców – oświadczył prof. Maciej Duszczyk w rozmowie z redaktorem Łukaszem Warzechą.

Prof. Maciej Duszczyk, politolog i szef Ośrodka Badań nad Migracjami UW rozmawiał z redaktorem Łukaszem Warzechą (Do Rzeczy) m.in. na temat ukraińskiej imigracji do Polski. Materiał opublikowano 5 stycznia w serwisie YouTube.

Prof. Duszczyk przywołał przykład państw Zachodu, które „zapomniały o integracji” migrantów. „Te obrazki z Paryża i Brukseli, to nie są nowi imigranci. To są migranci z trzecim pokoleniem. To jest porażka, ale nie tych migrantów, tylko polityki państwa” – podkreślił.

„Dlatego ja cały czas mówię o tym: polityka integracyjna jest ważniejsza niż migracyjna” – dodał. Jak wskazał, „jest to nauka dla nas z tamtych państw”.

„Jeśli my dzisiaj uznamy, że przecież Ukraińcy mówią świetnie po polsku i w ogóle nie ma żadnego problemu, to nie w takiej skali, ale gdzieś sobie wychowamy jakieś pokolenie, które będzie sfrustrowane, z jakimiś problemami, będzie chciało zrobić w pewnym momencie być może coś, co będzie… będzie szukało swojej niszy” – zaznaczył.

„Może znowu się pojawi Bandera i tak dalej” – ostrzegł.

Wyraził opinię, że przykład państw Zachodu umożliwia „zminimalizowanie” wspomnianych wcześniej zjawisk.

Kresy.pl