Konfederacja: marszałek Sejmu nakazał schowanie tablicy o nepotyzmie w PiS

Koło Konfederacji zorganizowało w środę w Sejmie briefing poświęcony zatrudnianiu członków rodzin i znajomych polityków PiS w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach rządowych. Przygotowano z tej okazji tablicę z nazwiskami 36 osób, które zdaniem polityków Konfederacji zawdzięczają eksponowane stanowiska znajomościom bądź więziom rodzinnym w PiS. Tablicę, która stanęła na sejmowym korytarzu, nakazało usunąć kierownictwo Sejmu – twierdzą Konfederaci.

Obecni na briefingu Tomasz Grabarczyk, Witold Tumanowicz i Jacek Wilk wytykali partii rządzącej, że po przejęciu władzy zapowiadała odnowę moralną lecz nie zrealizowała swoich obietnic. W opinii polityków Konfederacji „PiS wszedł w buty PO i wręcz przebija poprzednią władzę w kumoterstwie i nepotyzmie, na potęgę zatrudniając w spółkach skarbu państwa całe rodziny swoich polityków”. Konfederaci podkreślali, że na ich tablicy jest „tylko” 36 nazwisk, ponieważ na więcej nie było miejsca.

Po briefingu plansza stanęła na sejmowym korytarzu obok biura Konfederacji. Jak podkreśliło to ugrupowanie, jest to stała praktyka, także wśród innych partii. „I teraz najważniejsze – około 40 minut po konferencji prasowej dyrektor naszego biura w Sejmie otrzymał telefon ze strony Straży Marszałkowskiej z POLECENIEM natychmiastowego usunięcia planszy, gdyż… jest to niedozwolone” – podano na facebookowym profilu Konfederacji podkreślając, że wcześniej kierownictwo Sejmu nie zgłaszało podobnych uwag. Jak twierdzi to ugrupowanie, gdy planszę pozostawiono, po około dwóch godzinach w biurze pojawiło się trzech strażników Straży Marszałkowskiej z żądaniem jej usunięcia pod groźbą konfiskaty. „Straż Marszałkowska podkreśliła, że jest to polecenie ze strony szefostwa, czyli Marszałka Sejmu, któremu jak wiadomo w pełni podlegają” – czytamy na stronie Konfederacji.

„Spójrzcie jak bardzo władza musi bać się PRAWDY i FAKTÓW, że używają takich narzędzi blokowania i wyciszania” – komentuje Konfederacja.

Ostatecznie tablica o nepotyzmie w PiS zniknęła z sejmowego korytarza, choć Konfederaci nie podają, kto ją zabrał – oni sami, czy Straż Marszałkowska.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Afera podkarpacka 2.0 – Konfederacja o ujawnionym planie przejęcia władzy w Przemyślu przez PiS [+VIDEO]

Kresy.pl