Amerykańskie F-22 wylądowały Polsce

Jedne z najnowocześniejszych amerykańskich myśliwców – F-22 Raptor będą stacjonowały w Polsce w ramach wysuniętej obecności USA na wschodzie NATO.

„W Polsce wylądowały amerykańskie myśliwce F-22 Raptor. Jedne z najnowocześniejszych samolotów świata będą współdziałać z polskimi pilotami, kontynuując wsparcie na wschodniej flance Sojuszu” – napisał we wtorek na Twitterze wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. Myśliwce zostały dyslokowane do bazy w wielkopolskim Powidzu. To część realizacji amerykańskiej, rotacyjnej obecności wojskowej na tak zwanej „wschodniej flance” NATO.

Maszyny należą do 94. Eskadry Myśliwskiej z bazy Langley-Eustis w Wirginii. Zastąpią samoloty F-15 z 48. Skrzydła Myśliwskiego. To nie pierwszy raz, gdy amerykańskie F-22 pojawiają się w Polsce. Poprzedni raz stacjonowały w naszym kraju w zeszłym roku, kończąc misję w październiku. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku stacjonowały od sierpnia.

F-22 Raptor to według Wirtualnej Polski „najbardziej zaawansowany na świecie myśliwiec piątej generacji” produkowany przez Lockheed Martin we współpracy z Boeingiem i Pratt & Whitney. Jest zbudowany w technologii stealth, co oznacza, że jest trudno wykrywalny dla radarów. Jest samolotem przewagi powietrznej, ale może też zostać użyty do ataków na cele naziemne.

Osiągają prędkość naddźwiękową bez użycia dopalacza, do maksymalnej wartości 2,25 Ma (2756 km/h). Zebiera rakiety powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, ale też bomb szybujące. Jest również wyposażony w działko M6 Vulcan z 480 nabojami

Ma tak zaawansowane systemy, że mogą prowadzić zwiad elektroniczny oraz prowadzić walkę z systemami elektronicznymi przeciwnika.

Weszły do służby jako nowoczesny środek bojowy w 2005 r. Tymczasem według Wirtualnej Polski już wkrótce Siły Powietrzne USA mogą zacząć wycofywać F-22 ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymania.

wydarzenia.interia.pl/pap.pl/tech.wp.pl/polskieradio24.pl/kresy.pl