Amerykańskie F-22 z misją w Polsce [+FOTO]

Myśliwce F-22 Raptor należące do Sił Powietrznych USA wezmą udział w misji NATO Air Shielding nad wschodnią flanką sojuszu, napisał w czwartek Minister Obrony Narodowej na Twitterze.

Jak poinformował w czwartek Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Myśliwce F-22 Raptor należące do Sił Powietrznych USA wezmą udział w misji NATO Air Shielding nad wschodnią flanką sojuszu.

Szef MON napisał, że sześć maszyn dotarło już do bazy lotniczej w Łasku w centralnej Polsce.

NATO Air Shielding to misja mająca na celu zwiększenie ochrony przed zagrożeniami powietrznymi wschodnich państw członkowskich poprzez budowę „tarczy obronnej” od państw bałtyckich po Morze Czarne.

Dowództwo Powietrzne NATO poinformowało 27 lipca, że myśliwce F-22 Raptor Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych przebywają w Lakenheath w Wielkiej Brytanii w drodze do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, aby wesprzeć misję NATO Air Shielding.

„F-22 Raptor wykonuje zarówno misje powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, a jego zdolności piątej generacji przyczyniają się do misji Air Shielding, zwiększając interoperacyjność i spójność między państwami Sojuszu. Integracja z sojusznikami i partnerami NATO jest kolejnym dowodem zaangażowania Sojuszu do odstraszania i obrony w coraz bardziej złożonym i zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa” – poinformowało Dowództwo Powietrzne NATO w komunikacie.

.@usairforce 🇺🇸 F22 Raptors have landed in Lakenheath 🇬🇧 on route to 32nd Tactical Air Base, Łask🇵🇱

The fifth generation fighters will provide support to #NATO’s Air Shielding mission ensuring the security of Allied air space

— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 28, 2022