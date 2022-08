Konsul Norwegii, która mówiła, że nienawidzi Rosjan, musi opuścić Rosję

Niemiecka Brandenburgia blokuje polską inwestycję mającą na celu poprawę regulacji rzeki Odry w jej dolnym biegu - zwrócił uwagę we wtorek na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Chodzi o budowę tzw. ostróg, które służą regulacji rzeki. Wiceminister wyraził opinię, że mowa raczej o odbudowie wcześniej istniejących ostróg, ponieważ nie ma mowy o poważnej interwencji i zupełnej zmianie środowiska Odry.

"To o tyle kuriozalne, że te inwestycje zostały podpisane jeszcze przez Ewę Kopacz w ramach wspólnego porozumienia z Niemcami. (...) Blokada tej inwestycji, to rzecz naszym zdaniem kompletnie nieracjonalna. Oczywiście główny powód to rzekome działania ekologiczne. My nie widzimy w tym żadnych działań negatywnych ekologicznie, ponieważ Odra już od dawna tak wyglądała i wygląda. Zresztą to jest chyba najbardziej ekologiczny sposób realizacji możliwości utrzymania tej rzeki" - wskazał Marek Gróbarczyk.