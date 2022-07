„Nienawidzę Rosjan, jesteście zakałami”. Norwegia ubolewa z powodu zachowania swojego dyplomaty [+VIDEO/16+]

MSZ Norwegii wyraziło „głębokie ubolewanie” w związku z incydentem z udziałem norweskiej konsul w Murmańsku. Wcześniej w sieci zamieszczono nagranie, na którym, według opisu, kobieta wulgarnie awanturowała się w hotelowej recepcji, mówiąc m.in., że „nienawidzi Rosjan”.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych skrytykowało w sobotę zachowanie norweskiej konsul w Murmańsku, Elisabeth Ellingsen, uznając je za oburzające. Chodzi o nagranie, które wcześniej tego dnia pojawiło się w sieci.

Na nagraniu, pochodzącym najwyraźniej z monitoringu, widać awanturującą się w hotelowej recepcji kobietę, która nie może doczekać się odpowiednio czystego i wysprzątanego pokoju. Słychać liczne wulgaryzmy i inwektywy pod adresem obsługi i ogólnie Rosjan. Wideo jest zedytowane, z wyraźnymi cięciami montażowymi, choć zachowuje ciągłość. Ponieważ kobieta mówi po angielsku, do nagrania dołączono podpisy w języku rosyjskim.

Z opisu filmu wynika, że awanturująca się kobieta to Elisabeth Ellingsen, konsul Norwegii w Murmańsku, ważnym mieście portowym w rosyjskiej Arktyce. Nie wiadomo jednak, skąd dokładniej pochodzi to nagranie, ani kiedy zostało zrobione.

„Wszystko co mi mówicie, jest g**no warte. (…) To jest, ku**a, denerwujące, bo to samo spotkało moją koleżankę. (…) Wszystko, co robicie, jest spier***one. Wstyd! (…) Po prostu przestańcie pie***lić i dajcie mi inny pokój” – mówi na nagraniu kobieta.

„Nienawidzę Rosjan! Dajcie mi po prostu pokój. Będę tu stała, póki go nie dostanę. (…) To jest obrzydliwe. (…) Jestem przyzwyczajona do czystych pokoi. Jestem ze Skandynawii, a nie jakaś Rosjanka, która będzie sprzątać byle jak (…). Boże, ja pierd***. (…) To jest hańba, i wy ogólnie, jako ludzie, też jesteście zakałami” – słychać na różnych fragmentach nagrania.

Według agencji AFP, nagranie pojawiło się najpierw na Telegramie, opublikował je kanał, który ma opinię powiązanego z rosyjskimi służbami. Zyskało ono bardzo dużą popularność najpierw w rosyjskich mediach społecznościowych, a później w innych obszarach sieci.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, napisała na Telegramie, że ministerstwo rozważa podjęcie działań w reakcji „na ten oburzający akt nienawiści, nacjonalizmu i ksenofobii”.

Autentyczność nagrania i samego incydentu pośrednio potwierdziło MSZ Norwegii, poprzez komentarz dla agencji AFP, w którym wyraża „głębokie ubolewanie” wobec tej sytuacji. „Wyrażone nastroje nie odzwierciedlają norweskiej polityki ani norweskiego stosunku do Rosji i Rosjan” – zapewnia ministerstwo. Dodaje, że zajmuje się tym incydentem „poprzez stosowne kanały komunikacji”.

Wiadomo, że norweski konsulat generalny w Murmańsku od początku lipca br. jest tymczasowo nieczynny – oficjalnie, z powodu „trudnej” sytuacji w stosunkach norwesko-rosyjskich. MSZ Norwegii nie sprecyzowało, czy incydent miał miejsce przed zamknięciem konsulatu, czy już po tym.

AFP / Tass / Kresy.pl