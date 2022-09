Kierownictwo PiS dyskutowało o zmianie na stanowisku premiera

Portal Gazeta.pl twierdzi, powołując się na źródła w partii rządzącej, że w jej kierownictwie doszło do dyskusji o zmianie premiera.

Portal opisuje przebieg posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości jaki odbył się 9 września. Na gremium kierowniczym partii rządzącej stanęła kwestia dalszego sprawowania przez Mateusza Morawieckiego funkcji premiera. Co ważne samego szefa rządu na posiedzeniu Komitetu nie było.

Kwestię tę miał podnieść minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Miał on przypuścić „szarżę” przeciwko premierowi, jak to ujął portal. „To była pierwsza dyskusja naprawdę na serio o możliwości zdymisjonowania premiera Mateusza Morawieckiego” – zacytowano jedno ze źródeł dziennikarzy wewnątrz partii. O powadze dyskusji może świadczyć fakt, że posiedzenie Komitetu Politycznego przeciągnęło się do dwóch dni.

Inne źródło powiedziało o „bardzo ostrej dyskusji” w łonie kierownictwa PiS przekonanego, że należy „ratować sytuację”.

Sasin wytykał Morawieckiemu zgodę na politykę klimatyczną narzucaną przez Unię Europejską, która spotęgowała kryzys energetyczny w Polsce, niemożność uzyskania pieniędzy należących się Polsce od Brukseli na Krajowy Plan Odbudowy oraz partykularyzm frakcyjny.

Przeciwnicy obecnego szefa rządu odwołali się do sondaży, według których poparcie społeczne dla Morawieckiego spadły poniżej 30 proc.

Członkowie kierownictwa PiS nie spodziewają się szybkiej zmiany trendu sympatii społecznych. Stąd rozmowa o zmianie na stanowisku szefa rządu była kontynuowana. Proponowano osoby, które mogłyby objąć to stanowisko. Najpoważniejszymi kandydatami byli poprzedniczka obecnego premiera Beata Szydło i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Rozważano też obecną marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

Kolejne posiedzenie Komitetu Politycznego PiS odbyło się 12 września. Morawiecki był już na nim obecny, co być może wpłynęło na uśmierzenie dyskusji o ewentualnej jego dymisji. Nie znaczy to jednak, że zostały one całkowicie wyeliminowane. Niemniej jak zauważył portal brak chętnych do przejmowania stanowisko szefa rządu przed zimą, która może być dla społeczeństwa ciężka pod względem ekonomicznym i energetycznym.

Czytaj także: Morawiecki podnosi wynagrodzenia. W kwietniu twierdził, że doprowadzi to do hiperinflacji

gazeta.pl/kresy.pl