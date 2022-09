Morawiecki podnosi wynagrodzenia. W kwietniu twierdził, że doprowadzi to do hiperinflacji

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku, które podwyższa je o 19,6%. Jeszcze w kwietniu Mateusz Morawiecki ostrzegał, że podniesienie wynagrodzenia o 20% spowoduje hiperinflację.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku, które podwyższa je o 19,6%. Jeszcze w kwietniu Mateusz Morawiecki ostrzegał, że podniesienie wynagrodzenia o 20% spowoduje hiperinflację.

Zobacz też: Media: Morawiecki chce zmiany stanowiska rządu ws. wyższości prawa krajowego nad unijnym

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3490. To wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 15,9%. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%.

W rządowym komunikacie poinformowano również, że minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić 22,80 zł. To wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r., czyli o 15,7%. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,3%.

Zobacz też: Morawiecki chce zaprosić przedstawicieli Izraela do rozmów z Niemcami o reparacjach

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku, premier Mateusz Morawiecki krytykował pomysł podniesienia płac o 20%. Osoby, które proponowały takie rozwiązanie nazwał „twórcami inflacji”.

„Otóż mamy także takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia np. o 20 proc. To są twórcy inflacji. Oni proponują taki scenariusz, z jakim mieliśmy do czynienia w Turcji. Niektórzy mają krótką pamięć, ale przypomnijmy sobie. Rok, dwa lata temu Turcja to inflacja na poziomie 12-15 proc. Brzmi znajomo? Dziś w Turcji inflację mamy na poziomie 60 proc. A więc ci, którzy proponują takie recepty, chcą doprowadzić do hiperinflacji” – mówił na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Kresy.pl/WP.pl/Gov.pl