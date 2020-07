Winnicki wzywa rząd PiS do debaty nt. polityki migracyjnej. „Skala migracji jest bezprecedensowa” [+VIDEO]

Nie było żadnej poważnej refleksji na temat najważniejszego procesu zmiany populacyjnej, który dzieje się, zwłaszcza od 2014 roku, na terenie naszego kraju. Skala migracji w ostatnich latach jest bezprecedensowa. Tak się zmienia przestrzeń społeczna, demograficzna Polski. I w tej izbie, przez te wszystkie lata, nie było żadnej debaty. Rząd nie przedstawił żadnej wizji polityki migracyjnej – mówił w Sejmie poseł Konfederacji, Robert Winnicki.

W środę podczas posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Poseł Konfederacji Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego, odniósł się do tej kwestii, zaznaczając, że jest to „dobry moment, żeby zapytać, dlaczego w tej izbie nie było przez ostatnie 5 lat debaty na temat polskiej polityki migracyjnej”.

– Nie było żadnej poważnej refleksji na temat najważniejszego procesu zmiany populacyjnej, który dzieje się, zwłaszcza od 2014 roku, na terenie naszego kraju – mówił Winnicki. – Skala migracji w ostatnich latach jest bezprecedensowa. I to nie jest, jak się powszechnie uważa, wyłącznie migracja z kierunku ukraińskiego czy białoruskiego, czy też pracowników sezonowych. Mamy do czynienia ze stałym napływem imigrantów z Azji, (…), z Nepalu, Indii, Bangladeszu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Poseł zwrócił uwagę, że ponieważ jeszcze kilka lat temu liczby migrantów m.in. z wymienionych krajów były relatywnie niewielkie, to teraz rosną nawet o kilkaset procent rocznie. Zaznaczył, że to nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Przeczytaj: OECD: Polska liderem pod względem przyjmowania imigrantów zarobkowych

Czytaj również: Winnicki: w kwestii imigracji zarobkowej większość tzw. prawicy prezentuje schizofrenię polityczno-sytuacyjną

– Tak się zmienia przestrzeń społeczna, demograficzna Polski. I w tej izbie, przez te wszystkie lata, nie było żadnej debaty. Rząd nie przedstawił żadnej wizji polityki migracyjnej, poza sformułowaniami, które słyszeliśmy od pana premiera Morawieckiego, jeszcze jako wicepremiera, lub od pana wicepremiera Gowina o szybkim rozdawaniu obywatelstwa. Nie ma i nie może być zgody na to, żeby iść drogą Europy Zachodniej i dokonywać takich zmian populacyjnych, nie pytając narodu o zgodę, nie pytając parlamentu, co na ten temat sądzi, nie prowadząc żadnej sensownej polityki, mającej ten problem uregulować – podkreślił Winnicki.

Przeczytaj: Dr Mech dla Kresów.pl: projekt ściągania Ukraińców i nadawania im obywatelstwa jest zabójczy

Czytaj także: Dr Wyszyński dla Kresów.pl: dawanie obywatelstwa imigrantom z Ukrainy to droga do ukraińskiej partii w Sejmie

– Dostrzegając temat potrzeby pracowników sezonowych czy czasowych niedoborów na rynku pracy trzeba powiedzieć jasno: nie chcemy iść drogą Europy Zachodniej – zaznaczył poseł. – A ten rząd, w kolejnej już kadencji, zupełnie bezrefleksyjnie i bez żadnej debaty politycznej na ten temat funduje nam taki scenariusz.

– Trzeba zaapelować do rządu o odwagę: miejcie odwagę przedyskutować tę sprawę z Polakami w tym parlamencie – zakończył Winnicki.

Zobacz: Rząd PiS chce ułatwić przyznawanie stałego pobytu imigrantom zarobkowym

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Poseł Konfederacji odniósł się jeszcze później do swojego wystąpienia i kwestii braku polityki migracyjnej na Facebooku:

„Nie ma, nie było i zapewne nie będzie debaty na ten temat, co jest nieuczciwe wobec Polaków. Nie mówię jedynie o pracownikach, którzy przybywają z Ukrainy i Białorusi – statystyki imigracyjne z państw azjatyckich/Bliskiego Wschodu wzrosły o kilkaset procent i to za „antyimigracyjnego” rządu. Nie chcemy iść drogą Zachodu, chcemy iść drogą polską! Droga polska nie zakłada wpuszczania kogo popadnie, a także masowego nadawania obywatelstwa polskiego, ponieważ to właśnie błędy Zachodu. Są to błędy, do których namawia m.in. Jarosław Gowin, który chce z Ukraińców uczynić nową polską elitę… Wzywamy rząd do debaty na ten temat – naród musi wiedzieć, co jeszcze politycy PiS planują. Chcemy przełamania zmowy milczenia na ten temat”.

Czytaj także: „DGP”: resort zdrowia chce znacznie ułatwić zatrudnianie lekarzy z Ukrainy. Polscy lekarze dyskryminowani?

Obecnie proponowane zmiany w przepisach o cudzoziemcach wiążą się z nowelizacją Europejskiego Kodeksu Wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA. Projekt ma trzy główne cele: dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian wprowadzonych do Kodeksu Wizowego UE, wprowadzenie środków pozwalających na przygotowanie Polski do programu ruchu bezwizowego z USA oraz wprowadzenie zmian w odniesieniu do podróżnego ubezpieczenia medycznego. Nowelę skierowano do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Facebook / RIRM / Kresy.pl