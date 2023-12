Pierwsze decyzje nowego wojewody lubelskiego z PO: kazał zdjąć krzyż i wprowadzić flagi UE

Nowy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski (PO) rozpoczął urzędowanie od zdjęcia krzyża, wiszącego w sali reprezentacyjnej urzędu, polecając wprowadzić flagi unijne. „To standardowe, rutynowe działania, które przyszły mi w pierwszej kolejności do głowy po wejściu do tej sali”.

W związku ze zmianą rządu, w Polsce urzędy obejmują nowi wojewodowie. Jednym z nich jest 40-letni Krzysztof Komorski, nowy wojewoda lubelski, a zarazem członek Platformy Obywatelskiej. Wśród pierwszych jego decyzji jako wojewody było nakazanie wprowadzenia do reprezentacyjnej sali urzędu wojewódzkiego flagi Unii Europejskiej. Jednocześnie, Komorski kazał zdjął krzyż ze ściany. Miał też, według części relacji, nakazać usunięcie z sali szopki bożonarodzeniowej.

– Przed rozpoczęciem tej konferencji [prasowej] poprosiłem o zdjęcie krzyża i przygotowanie do wyniesienia [właśc. wniesienia – red.] flag unijnych. Nie jest to działanie obliczone na jakiś, broń Boże, happening polityczny. To normalna czynność, która dla mnie, jako urzędnika, jest czymś zwyczajnym. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Są to standardowe, rutynowe działania, które przyszły mi w pierwszej kolejności do głowy po wejściu do tej sali – mówił wojewoda Komorski.

Unijne flagi nie były eksponowane w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego od 2016 roku, gdy ówczesny wojewoda Przemysław Czarnek (PiS) kazał wynieść flagę UE ze swojego gabinetu. Uczynił to po tym, jak Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę badnaia tzw. praworządności.

Komorski zdecydował także o nowym wystroju Sali Kolumnowej w urzędzie wojewódzkim w Lublinie. To reprezentacyjne pomieszczenie w gmachu przy ul. Spokojnej. To tu wręczane są polskie obywatelstwa, odbywają się tu spotkania świąteczne, narady ze służbami i jest o miejsce, gdzie samorządowcy uroczyście podpisują umowy na rządowe dofinansowanie lokalnych inwestycji.

Ponadto, nowy wojewoda zakazał używania fajerwerków, z wyjątkiem nocy sylwestrowej. Wiadomo też, że stanowisko straci kurator oświaty Teresa Misiuk, nominowana za rządów PiS. Miałby ją zastąpić nauczyciel, związany z Polską 2050, Adam Kalbarczyk.

PRZECZYTAJ: Tusk i Hołownia nie chcieli krzyży w miejscach publicznych. Dziś krytykują Brauna

X / jawnylublin.pl / Kresy.pl