Niemiecki publicysta: opozycja musi użyć metod “państwa policyjnego”

Zjednoczona Europa to na dłuższą metę jedyne rozwiązanie dla Polski - pisze redaktor naczelny Onet.pl Bartosz Węglarczyk.

"OK, amerykańska potęga upada. Można się z tego cieszyć, tylko co w zamian? Kto inny odegra rolę policjanta w świecie, w którym brutalna, naga siła znowu wraca jako najważniejszy argument w prowadzeniu polityki? Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za gaszenie pożarów?" - pisze dziennikarz największego polskojęzycznego portalu informacyjnego należącego do niemieckiego koncernu Ringier Axel Springer Polska.

Węglarczyk zauważa, że "Amerykanie nie są w stanie samodzielnie powstrzymać Bliskiego Wschodu osuwającego się coraz szybciej w przepaść spirali wojny", a także "słabość Ameryki to fatalna wiadomość dla Ukrainy". "To prawda, że Ukrainie pomaga bardzo wiele krajów, ale jest oczywiste, że ewentualne załamanie się poparcia USA dla Kijowa zostałoby wykorzystane przez część krajów europejskich, by wycofać się z konfrontacji z Rosją" - pisze.