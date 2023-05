Parlament Ukrainy uznał „raszyzm” za oficjalną ideologię Rosji i wezwał świat do jej potępienia

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel po raz kolejny broni swojej polityki wobec Rosji. „Próbowałam zapobiec tej sytuacji, korzystając z tego, co miałam do dyspozycji" - oświadczyła, odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Była kanclerz Niemiec udzieliła wywiadu tygodnikowi Zeit. Angela Merkel po raz kolejny broniła swojej polityki wobec Rosji. Wyraziła opinię, że próby zakończenia ukraińsko-rosyjskiego konfliktu w 2014 roku, w ramach porozumień mińskich, były słusznym kierunkiem. "Aprobuję te dyplomatyczne próby" - powiedziała, cytowana w sobotę przez portal niemieckiej gazety. Stwierdziła, że "było sporo osób, które nie były tym zainteresowane”. Dodała, że Niemcy i Francja zabiegały na forum Rady Europejskiej o uregulowanie konfliktu.

Podkreśliła, że "bardzo martwi się" o Ukrainę. „Próbowałam zapobiec tej sytuacji, korzystając z tego, co miałam do dyspozycji. Fakt, że to nie zadziałało, nie jest dowodem na to, że nie była to słuszna droga" - oświadczyła, odnosząc się do rosyjskiej inwazji.