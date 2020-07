Ukraiński parlament zalegalizował hazard

Po ponad 10 latach na Ukrainie ponownie zezwala się na legalne uprawianie hazardu, w tym także w internecie. Działalność kasyn i salonów gier będzie możliwa w przypadku hoteli na określonym poziomie.

We wtorek parlament Ukrainy przyjął w drugim czytaniu ustawę o legalizacji hazardu. Poparło ją 248 deputowanych na 226 wymaganych głosów „za”.

Ustawa wymienia rodzaju hazardu, jakie tym samym stają się dozwolone na Ukrainie. Dotyczy to: hazardu w sieci i poza nią, zakładów online i w lokalach, organizowania i przeprowadzania loterii oraz gry w pokera w sieci.

Zezwolono na działanie kasyn w hotelach, ale z ograniczeniem do obiektów cztero- i pięciogwiazdkowych. Wyjątek stanowi Kijów, gdzie zezwolenie dotyczy tylko tych ostatnich. Liczbę maszyn do gry na terenie kraju ograniczono do 40 tys. sztuk, a ich używanie będzie licencjonowane. Licencje będą sprzedawane na aukcjach w internecie. Ponadto, mogą one być ustawiane tylko w hotelach trzygwiazdkowych lub lepszych.

Ustawa wprowadza też ograniczenie wiekowe dla osób mogących brać udział w grach hazardowych. Muszą mieć co najmniej 21 lat oraz przestrzegać określonych zasad i reguł identyfikacji, za których naruszenie przewidziano surowe kary.

Działania hazardowe będą regulowane przez specjalnie powołaną do tego celu agencję: Komisję ds. Rozwoju i Regulacji Hazardu. Będzie ona podlegać pod Radę Ministrów Ukrainy.

Przyjęty dokument wprowadza też system monitoringu online, który umożliwi państwu kontrolę nad działaniami podmiotów zajmujących się grami hazardowymi. Odbierane dane ze sprzętu do hazardu będą przesyłane do jednego systemu.

W uzasadnieniu projektu ustawy napisano, że jej przyjęcie umożliwi ukraińskim władzom uzyskać dodatkowe wpływy do budżetu, które mają zostać wykorzystane przy finansowaniu sektorów opieki zdrowotnej, sportu i kultury.

Opisywana ustawa po ponad 10 latach ponownie legalizuje prowadzenie działalności hazardowej na Ukrainie. W 2009 roku hazard został w tym kraju zakazany, a działalność tego rodzaju ograniczono tylko do loterii. Dodajmy, że w tym samym roku hazard stał się nielegalny również w Rosji.

Ukraiński rząd przygotował ustawę mającą zmienić ten stan rzeczy, ale projekt ograniczał zgodę tylko do pięciogwiazdkowych hoteli. Wcześniej legalizację hazardu zapowiadał nowo wybrany prezydent Wołodymyr Zełenski, który twierdził, że będzie to stymulować turystykę w regionie Morza Czarnego.

W grudniu ub. roku ustawa została odrzucona przez parlament, po czym rząd nakazał policji i służbom podatkowym zamknięcie wszystkich działających nielegalnie lokali hazardowych, działających pod przykrywką operatorów loterii.

Szef parlamentarnej komisji ds. polityki finansowej, podatkowej i celnej, Danyło Getmascew szacuje, że dzięki ponownej legalizacji hazardu tylko w tym roku do budżetu Ukrainy wpłynie dodatkowo około 4,5 mld hrywien, czyli równowartość około 166 mln dolarów.

Legalizację gier hazardowych Zełenski zapowiadał już w kampanii wyborczej. Co ciekawe, jednocześnie wypowiadał się również za legalizacją medycznej marihuany oraz… prostytucji.

„Seks za pieniądze? Mówiąc szczerze, koledzy, myślę, że mamy możliwość budowy Las Vegas. Społeczeństwo nie byłoby przeciw. I podatki byłyby płacone. Dać szansę miastu, jakiemuś terytorium, aby tam to wszystko otworzyć. (…) Wziąć to wszystko i tam przenieść. (…) Można w ten sposób doprowadzić do rozwoju któregoś miasta, gdzie nikt nie przyjeżdża, i tam – proszę bardzo” – mówił w kwietniu 2019 roku przyszły prezydent Ukrainy.

Unian / Kresy.pl