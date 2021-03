Przepychanka w ukraińskim parlamencie z udziałem byłego prezydenta [+VIDEO]

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy – ukraińskiego jednoizbowego parlamentu – doszło na sali obrad do przepychanki deputowanych z udziałem byłego prezydenta Petra Poroszenki.

Jak podaje agencja Unian, do starcia deputowanych doszło we wtorek podczas nadzwyczajnego posiedzenia ukraińskiego parlamentu. Pokłócili się między sobą deputowani rządzącej frakcji Sługa Narodu oraz opozycyjnej Europejskiej Solidarności.

Według agencji do kłótni i szarpaniny doszło podczas przemówienia szefowej frakcji Europejskiej Solidarności Iryny Heraszczenko. Całe zdarzenie miało zacząć się od tego, że deputowany Sługi Narodu Serhij Szweć obrócił się do przemawiającej tyłem, w związku z czym klubowy kolega Heraszczenko Mychajło Bondar „obrócił go”.

Następnie doszło do próby interwencji deputowanego Sługi Narodu Jurija Kamelczuka, na co Bondar miał odpowiedzieć odepchnięciem go. „Zaraz cię trzasnę” – powiedział Kamelczuk. „To ja ciebie zaraz trzasnę. Jeszcze raz mnie uderzysz, to tak cię trzasnę, że broda ci odpadnie” – odpowiedział Bondar przy okazji kierując w stronę oponenta obraźliwy epitet.

Jak wynika z wideo opublikowanego przez jednego z deputowanych, incydent miał miejsce tuż pod trybuną Rady Najwyższej. Wokół skłóconych parlamentarzystów zgromadzili się inni deputowani, którzy rozdzielili Bondara i Kamelczuka. Kłótnia trwała jednak dalej. Włączył się w nią nawet były prezydent, obecnie deputowany i szef Europejskiej Solidarności Petro Poroszenko. Były prezydent zarzucał Szweciowi, że jest pijany, nazywając go „pijaną mordą” i „alkoholikiem”. Szweć zaprzeczył później na Facebooku, że był pijany.

Jak podaje Kanał 5, do tego incydentu doszło podczas debaty na temat niedawnej gwałtownej demonstracji pod siedzibą prezydenta Ukrainy w obronie skazanego aktywisty Serhija Sternenki. W wyniku zamieszek doszło do zdewastowania fasady budynku; na drzwiach siedziby prezydenta namalowano m.in. swastykę. Głosami głównie frakcji rządzącej przyjęto uchwałę potępiającą wydarzenia pod siedzibą głowy państwa.

Kresy.pl / unian.ua / 5.ua