Organizatorzy poinformowali jak będzie wyglądał tegoroczny Marsz Niepodległości

Jako nacjonaliści, ludzie, dla których naród stanowi najwyższe ziemskie dobro, nie możemy nie wziąć pod uwagę aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kontekście wydarzenia, jakim jest Marsz Niepodległości. Uważamy, że nie może on odbyć się w tym roku w znanej dotychczas formule. Postanowiliśmy postawić na właściwą sanitarnie formę rajdu samochodowego – poinformowali organizatorzy Marszu Niepodległości. Mimo złożenia przez pełnomocników Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zażelenia do sądu apelacyjnego na postanowienie sądu I instancji, utrzymujące decyzję prezydenta Warszawy o zakazie organizacji marszu planowanego na 11 listopada, organizatorzy zdecydowali się na zmianę formuły wydarzenia. W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołując się na negatywną opinię Sanepidu nie zgodził się na organizację tegorocznego Marszu Niepodległości. Organizatorzy wytknęli mu hipokryzję i zapowiedzieli marsz spontaniczny. W nocy z niedzieli na poniedziałek opublikowano oświadczenia Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Młodzieży Wszechpolskiej dot. tegorocznego Marszu Niepodległości. „11 listopada to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku zapraszamy wszystkich patriotów do Warszawy, aby wspólnie świętować tę wyjątkową rocznicę w Marszu Niepodległości. W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy się zmienić formułę naszego wydarzenia. 11 listopada zapraszamy wszystkich Polaków do tego, aby przyjechać do Warszawy na rondo Romana Dmowskiego samochodami i motocyklami. Widzimy się jak co roku o godz. 14:00. Zachęcamy do oflagowania i przyozdobienia pojazdów barwami narodowymi” – napisano na Facebookowej stronie Marszu Niepodległości. Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę. „Pomimo krytycznej oceny podejmowanych działań w zakresie zwalczania COVID-19 i wynikających z tego negatywnych reperkusji dla wszystkich Polaków naszym zdaniem patriotyzm to w dużej mierze odpowiedzialność za drugiego człowieka i własną wspólnotę. Odcinamy się od próby destabilizacji i anarchizacji życia politycznego i społecznego państwa, które w ostatnich tygodniach były podejmowane przez środowiska lewicowe i liberalne” – dodano.

Oświadczenie opublikowała także Młodzież Wszechpolska – jeden z organizatorów Marszu Niepodległości.

„Jako nacjonaliści, ludzie, dla których naród stanowi najwyższe ziemskie dobro, nie możemy nie wziąć pod uwagę aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kontekście wydarzenia, jakim jest Marsz Niepodległości. Uważamy, że nie może on odbyć się w tym roku w znanej dotychczas formule. Postanowiliśmy postawić na właściwą sanitarnie formę rajdu samochodowego” – napisali Wszechpolacy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Krok ten był przez nas rozważany od dłuższego czasu, a im wyraźniej mogliśmy obserwować efekty nieodpowiedzialności środowisk liberalno-lewicowych, tym mocniej przekonani byliśmy, że nie powinniśmy iść w te ślady. Nieodpowiedzialność ta była udziałem również Rafała Trzaskowskiego, który wydając pełen hipokryzji zakaz, znając stopień, w jakim liczymy się z jego zdaniem, prawdopodobnie liczył, że sprowokuje nas swoją decyzją do podtrzymania dotychczasowej formuły i pokazania się z równie nieodpowiedzialnej co on strony. My natomiast wielokrotnie już pokazywaliśmy, jak wiążące są dla nas zakazy warszawskiego ratusza. Nie zmienimy zdania przez byle decyzję byle hipokryty. Zachęcamy do zakazywania nam zgromadzeń po zakończeniu kryzysu” – czytamy w oświadczeniu.

„Postawę lewicowych grup i środowisk należy uznać za wyjątkowo złą, czynnie przyczyniającą się do aktualnej sytuacji przeciążenia służby zdrowia, które może niebawem przerodzić się wprost w jej niewydolność. Nasze struktury organizowały w poprzednich tygodniach w całej Polsce Samoobronę Wiernych. Pragniemy zachęcić wszystkich patriotów, narodowców i inne osoby, dla których interes Narodu Polskiego stanowi priorytet, do czynnego angażowania się w wolontariaty mające na celu pomoc starszym i potrzebującym, a także łagodzenie społecznych skutków pandemii. Planujemy także przekierować do tego zasoby ludzkie zgromadzone w ramach Samoobrony Wiernych. Zachęcamy do świętowania 102. rocznicy Niepodległości w bezpieczny i odpowiedzialny sposób” – poinformowali narodowcy.

Kresy.pl