Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa w Cieszanowie i w Gorajcu

W niedzielę, 10.07.2022 roku, Cieszanowie i w Gorajcu, odbędą się lokalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody rozpoczną się o godz. 12.00 apelem poległych i złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy przed obeliskiem upamiętniającym ofiary OUN – UPA w Cieszanowie. Natomiast o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza święta w cerkwi w Gorajcu (filialny kościół rzymskokatolicki Parafii św. Wojciecha w Cieszanowie).

– Dzięki zaangażowaniu wielu osób i organizacji udaje się zorganizować w tym roku kolejny już raz lokalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszanowie i w Gorajcu – powiedział Prof. Adam Kulczycki, prezes Instytutu Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej. – To bardzo ważne, że w obchody włączają się harcerze z Hufca ZHP w Lubaczowie i strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie oraz samorządowcy i politycy. Gorajec to miejsce symbol. Tutaj swoją siedzibę miała sotnia „Mesnyky” – „Mściciele” Iwana Szpontaka „Zalizniaka”, która mordowała ludność polską w pobliskich miejscowościach i paliła zabudowania. Te ofiary też zaliczamy do ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd rozpoczęcie obchodów przed pomnikiem ofiar pomordowanych przez OUN-UPA w okresie 1943-1947 w Gminie Cieszanów.

W programie obchodów przewidziano konferencję naukową pt. „Wołyń’43: Walka o pamięć – walka Polskę. W 79-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej (Galicji Wschodniej) i na Lubelszczyźnie”.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła wystawa „Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” (wystawa została przygotowana przez: Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie oraz Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM).

Na Wołyniu i Kresach Wschodnich jest ok. 2 tys. dołów śmierci, w których leżą nasi zamordowani rodacy. Jak się szacuje, w wyniku ludobójstwa poniosło śmierć ok. 150 – 200 tys. Polaków – mówi prof. Kulczycki.

– Należy jak najszybciej przeprowadzić ekshumację aby przynajmniej policzyć kości i oddać cześć i pamięć pomordowanym, którzy nie mieli normalnego pochówku – podkreśla prof. Adam Kulczycki. – Wreszcie po tylu latach odsłonięto lwy na Cmentarzu Łyczakowskim. Wierzę, że doczekam się chwili kiedy będziemy mogliprzeprowadzić ekshumację. Czekają na to potomkowie pomordowanych. Jest nas w Polsce ok. 10 mln kresowian a drugie tyle w środowisku polonijnym i na Wschodzie Europy. Muszą o to zabiegać polscy politycy. Nie rozchodzi się o to czy to się komuś podoba czy nie podoba, tutaj jest Polska racja stanu. Pomagamy Ukrainie i przyjmujemy uchodźców a w zamian oczekujemy rekompensaty. Wierzę, że naród ukraiński dojrzeje do tego i rząd ukraiński wyrazi zgodę na ekshumację.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej, Parafia rzymskokatolicka św. Wojciecha w Cieszanowie, Nadleśnictwo Narol, Hufiec ZHP w Lubaczowie, Jednostka Strzelecka 2033 im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Obchodom patronują Panowie: Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Hetman – posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz Pan Mieczysław Golba – Senator RP.

Przygotował: Sekretariat Instytutu Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej.

