Polska (Kresowy Przegląd Tygodnia #52)

Tygodniowy przegląd wydarzeń z Polski.

Przegląd tygodnia nr 52 z przyczyn technicznych udostępniony będzie jedynie w formie artykułów na naszym portalu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, do formy mailowej wrócimy już w przyszłym tygodniu.

Polska

W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd chce czasowo wprowadzić m.in. obniżkę akcyzy na paliwa i prąd, VATu na gaz i energię elektryczną, a także dodatek finansowy dla części gospodarstw domowych.

Pierwszy element tarczy inflacyjnej dotyczy obniżki cen paliw silnikowych. Od 20 grudnia zostanie wprowadzona czasowa obniżka wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Będzie ona obowiązywać do 20 maja 2022 roku. Ponadto, od nowego roku końca maja 2022 r. paliwa będą zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Premier zapowiedział też zwolnienie paliw z opłaty emisyjnej.

Od stycznia do marca 2022 roku rząd wprowadza też czasową obniżkę VAT z 23 do 8 procent na gaz ziemny dostarczany do gospodarstw domowych. Ponadto, zostaną one też zwolnione z akcyzy na energię elektryczną. Rząd zapowiedział też obniżenie na 3 miesiące, od 1 stycznia 2022 roku, VAT na prąd z 23 do 5 procent.

Elementem mającym złagodzić skutki rosnących cen artykułów spożywczych jest tzw. dodatek osłonowy. Polega on na wprowadzeniu dopłat w oparciu o kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie domowym. Jednoosobowe gospodarstwa domowe o dochodach do 2100 zł miesięcznie otrzymają dopłatę w wysokości 400 zł w skali roku. Kolejna grupa to gospodarstwa domowe złożone z co najmniej 2 osób o dochodach nieprzekraczających 1500 zł na osobę miesięcznie. W tej grupie, gospodarstwa 2-3 osobowe miałyby otrzymać 600 zł w skali roku, te złożone z 4-5 osób – 850 zł, a 6-osobowe i większe 1150 zł w skali roku. Dodatek ma być wypłacany w 2022 roku, w dwóch ratach. Rząd szacuje, że uprawnionych do jego uzyskania będzie 5,2 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował, że zbliża się moment uzyskania pełnej zdolności operacyjnej bazy w Redzikowie. Może to nastąpić do końca 2022 roku.

Zgodnie ze zmianami w przepisach, od przyszłego roku pracodawcom przestanie się opłacać zatrudnianie imigrantów zarobkowych w niepełnym wymiarze godzin, bo bez względu na czas pracy będą musieli zarabiać nie mniej niż wynosi płaca minimalna. Polaków to nie dotyczy. Od 2022 roku cudzoziemcy ubiegający się o pobyt tymczasowy i pracę w naszym kraju będą musieli udokumentować, że będą zarabiać nie mniej niż wynosi płaca minimalna. Będzie ona wynosiła od przyszłego roku 3010 zł brutto miesięcznie. Dotyczy to zarówno umów o pracę i zleceń. W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy rząd tłumaczył, że cudzoziemcy nie są u siebie i dlatego muszą mieć zagwarantowane minimum socjalne na przeżycie.

Rafał Trzaskowski pojawi się w siedzibie Kongresu USA w czwartek 2 grudnia. Został zaproszony na posiedzenie Podkomisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów ds. Europy, Energii, Środowiska i Cybernetyki, aby przedstawić stan demokracji w Polsce.

Wirtualna Polska ustaliła, że ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (nazywana często „Lex Huawei”), która ma umożliwić wyrzucenie z Polski chińskich firm, budzi także w rządzie coraz więcej zastrzeżeń. „Premier Mateusz Morawiecki nic o niej nie wiedział, a wicepremier Henryk Kowalczyk stoi po naszej stronie” – stwierdził w rozmowie z WP szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Apeluje on od kilku tygodni o wycofanie się z zapisów, które uderzają w Chiny.

Polska i Węgry mają dwa miesiące, by odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących „naruszeń praworządności” – podał Financial Times w sobotę. W przeciwnym razie obu państwom grozi zawieszenie finansowania z Unii Europejskiej.

TK rozstrzygnął kwestię, która była przedmiotem wniosku złożonego przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Minister chciał zbadania tego, czy art 6.1 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest zgodny z polską konstytucją. Wniosek dotyczył przepisu, który Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje za podstawę do oceny legalności wyboru… członków polskiego TK. W swoim orzeczeniu TK „zwraca uwagę, że ETPCz nie ma podstaw do badania niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bowiem jej źródłem są konstytucja i ustawy” oraz że „Niezawisłość sędziowska jest oceniana zawsze na gruncie konkretnej sprawy toczącej się przed sądem”.

W piątek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Avril Haines, Dyrektor Wywiadu Narodowego USA. Rozmowa odbyła się na prośbę strony amerykańskiej, a jej uczestnicy uzgodnili, że niezbędna jest bliska współpraca w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Wizyta miała być związana z przekazaniem ostrzeżenia dotyczącego możliwej agresji Rosji na Ukrainę.

Polski rząd wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołanie w sprawie adwokat Joanny Reczkowicz – poinformował Trybunał we wtorek. Chodzi o sprawę, w której ETPCz uznał, że powołanie sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN narusza procedurę. Trybunał nakazał wypłatę adwokat 15 tys. euro. Wycofanie przez polski rząd odwołania w opisywanej sprawie oznacza, że wyrok jest ostateczny.

W poniedziałek portal Obserwator Gospodarczy zwrócił uwagę na dużą przecenę polskiej waluty, która z dnia na dzień coraz bardziej taniała. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, euro podrożało o 12 groszy, a w podobnym tempie drożeje dolar, funt czy frank. Jak podano, w poniedziałek za euro trzeba zapłacić 4,70 zł, a za dolar 4,19 zł. W środę było to odpowiednio 4,68 zł i 4,17 zł. Dziennik Gazeta Prawna pisze z kolei, że „przecena złotego powoduje, że obok tureckiej liry jest to jedna z najgorzej radzących sobie walut rynków wschodzących”.

Powstanie państwowy holding spożywczy. Powinien rozpocząć swoją działalność, polegającą na łamaniu monopolu i zmów cenowych, jeszcze przed sezonem owoców miękkich w 2022 roku – oświadczył w niedzielę wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wicepremierzy Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk podpisali w piątek umowę o współpracy przy tworzeniu holdingu spożywczego.

Izrael jednostronnie zdecydował o powrocie do Warszawy swojego charge d’affaires, którego odwołał „na czas nieokreślony” w sierpniu br. po tym, jak Andrzej Duda podpisał nowelizację KPA.

Fundacja Bramy Pojednania im. Maksymiliana Biskupskiego i Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego chcą ze wsparciem IPN postawić w Zamościu monumentalny pomnik upamiętniający Ukraińców ratujących Polaków w czasie ludobójstwa. Pomysł nie podoba się jednak radnym. Zwraca się uwagę na kwotę inwestycji, szacowanej przez pomysłodawców na 10-20 mln zł. Choć środki te pochodziłyby głównie z IPN, to miasto musiałoby przekazać działkę na ten cel. Część radnych obawia się też, że monumentalny pomnik zaburzy zabytkowy charakter Rotundy, a nawet całego Starego Miasta. Innym nie podoba się forma upamiętnienia. Co ciekawe, budowie pomnika sprzeciwia się miejscowe środowisko kresowe, szczególnie Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Jego przewodniczący, Janusz Bernach podkreśla, że stowarzyszenie jest kategorycznie przeciwne takiej budowie. Tłumaczy, że wcześniej „Ukraina musi przyznać się do ludobójstwa, potępić je i przeprosić naród Polski, a jako zadośćuczynienie zezwolić na ekshumacje szczątków tych z Wołynia, którzy leżą w masowych grobach”.

Ks. Jan Franciszek Macha, polski kapłan z Górnego Śląska i męczennik czasów II wojny światowej, został włączony do grona błogosławionych. Uroczysta liturgia beatyfikacyjna została odprawiona w katedrze w Katowicach. Przewodniczył jej kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji spraw Kanonizacyjnych.

Instytut Ordo Iuris złożył pozew przeciwko Hansowi G. – niemieckiemu przedsiębiorcy, który został skazany za znieważanie pracujących w jego firmie Polaków, ze względu na ich polską narodowość.

Portal Interia poinformował w sobotę, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej stracił prawo jazdy. Donald Tusk miał jechać przez teren zabudowany z prędkością 107 km/h. Dostał mandat w wysokości 500 złotych.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z obecną kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W Berlinie Prezes Rady Ministrów widział się również z liderem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) oraz kandydatem na nowego kanclerza Niemiec Olafem Scholzem. To kontynuacja serii spotkań z europejskimi przywódcami, które mają na celu koordynację reakcji państw europejskich i członków NATO na działania hybrydowe Białorusi. Oprócz sytuacji na wschodniej granicy UE, przywódcy Polski i Niemiec omówili kwestie obecnego wzrostu cen energii i gazu w całej Europie.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w rozmowie z niemiecką agencją DPA, że Polska nadal domaga się od Niemiec reparacji wojennych.

