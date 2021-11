Ordo Iuris pozwało Hansa G. – niemieckiego przedsiębiorcę, który uważa, że „Polacy to małpy”

Instytut Ordo Iuris złożył pozew przeciwko Hansowi G. – niemieckiemu przedsiębiorcy, który został skazany za znieważanie pracujących w jego firmie Polaków, ze względu na ich polską narodowość.

Instytut wdrożył program w odpowiedzi na powtarzające się kłamstwa historyczne i oskarżenia wobec Polski formułowane przez lewicowych aktywistów, polityków oraz zagraniczne media zarzucających naszemu krajowi naruszanie międzynarodowych zobowiązań, a także znieważanie Narodu Polskiego przez obcokrajowców. Pozew skierowany do Hansa G. rozpoczyna serię pozwów realizujących program ochrony dobrego imienia Polski.

Hans G. został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za znieważaniem pracowników swojej firmy za to, że są Polakami. Z uwagi na fakt, że naruszył on nie tylko imię polskich pracowników, ale także Narodu Polskiego, twierdząc m.in., że „małpa to Polak, najwyższe stadium rozwoju to jest Niemiec”. Instytut Ordo Iuris skierował pozew, w którym zażądał, aby zobowiązać pozwanego m. in. do usunięcia skutków naruszenia dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego poprzez publikacje oświadczenia, zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz Skarbu Państwa i złożenia wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku.

„Naród Polski w swojej historii doświadczył, a także doświadcza obecnie wielu ataków na swoje dobre imię. Zarzuca nam się wiele haniebnych czynów, których nie popełniliśmy, znieważa nas się na przeróżne sposoby, dlatego my jako Polacy musi podjąć walkę, aby zaprzestano naruszania naszego dobrego imienia” – komentuje Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Zobacz też: Chciał „zabić wszystkich Polaków”. Sąd Okręgowy zmienił wyrok niższej instancji ws. Hansa G.

Jak informowaliśmy, w grudniu zeszłego roku Sąd Rejonowy w Wejherowie skazał Hansa G. w sprawie karnej za groźby karalne na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu. Wyrok jest nieprawomocny i jest w trakcie postępowania apelacyjnego. Na początku 2019 r. sąd w Gdańsku wydał wyrok w procesie cywilnym nakazujący Niemcowi wypłatę swojej byłej pracownicy zadośćuczynienia w wysokości 50 tysięcy zł.

Nienawidzę Polaków; nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich. Oni wszyscy są cwelami i idiotami. Lepiej jest w Afryce. Jesteście gównem – mówił na nagraniu niemiecki przedsiębiorca. Nagranie zarejestrowała Natalia Nitek-Płażyńska, która pracowała w firmie Hansa G. od czerwca 2015 r. do stycznia 2016 r. i wielokrotnie była przez niego obrażana. Kobieta jest członkiem PiS, a prywatnie żoną Kacpra Płażyńskiego, kandydata Zjednoczonej Prawicy w ostatnich wyborach samorządowych na prezydenta Gdańska.

Kresy.pl