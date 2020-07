Nowe szybkie kutry patrolowe Raptor dla rosyjskiej Floty Bałtyckiej

W ubiegłym tygodniu dwa nowe, rosyjskie, szybkie kutry patrolowe Projektu 03160, klasy Raptor, oficjalnie weszły do służby we Flocie Bałtyckiej FR. Rosjanie posiadają łącznie już kilkanaście jednostek tego typu.

Według oficjalnego komunikatu, jednostki zostały przekazane przed wyznaczonym terminem, a 8 lipca br. podpisano odpowiednie certyfikaty zdawczo-odbiorcze.

Obie jednostki zostały zbudowane w stoczni Pella w Sankt-Petersburgu, na zlecenie Marynarki Wojennej FR. Kutry tego typu przeznaczone są do patrolowania wód przybrzeżnych na morzach, a także w cieśninach i przy ujściach rzek w dzień i w nocy, na dystansie do 100 mil morskich od bazy. „Raptory” mogą być też wykorzystywane do szybkiego transportu do 20 żołnierzy piechoty morskiej, przechwytywania i zajmowania małych celów oraz do prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratunkowych w trefie patrolowania.

Jednostki Projektu 03160 są opancerzone i wyposażone w zdalnie sterowane stanowisko strzeleckie, z karabinem maszynowym kal. 14,5 mm i dwoma karabinami maszynowymi Peczeng kal. 7,62 mm. Kuter ma długość niespełna 17 metrów i szerokość 4,1 m; zanurzenie 0,9 m. Załoga składa się z trzech ludzi. Raptory mogą rozwijać prędkość maksymalną do 50 węzłów (28 węzłów przy 2,5-metrowych falach).

Do tej pory rosyjska marynarka wojenna otrzymała już łącznie 16 kutrów „Raptor”: 8 w ramach pierwszego kontraktu (weszły do służby w 2015 roku), 6 w ramach drugiego kontraktu (weszły do służby w latach 2017-2018) oraz dwa, opisane wyżej, w ranach trzeciego kontraktu, prawdopodobnie dotyczącego zamówienia 10 jednostek. Siedem jednostek służy we Flocie Czarnomorskiej, 8 (łącznie z dwoma nowymi) we Flocie Bałtyckiej, a jeden we Flocie Kaspijskiej.

Przypomnijmy, że na początku miesiąca głównodowodzący rosyjskiej marynarki, admirał Nikołaj Jewmienow powiedział, że w 2020 roku Marynarka Wojenna FR otrzyma około 40 nowych jednostek różnych klas. Rosyjski admirał jako przykład podał zwodowanie nowych oceanicznych okrętów wojennych: korwety wielozadaniowej Rietiwyj (siódmej z kolei jednostki projektu 20380 typu Stierieguszczij) i fregaty Admirał Gołowko (trzeciej jednostki projektu 22350, zwodowanej w maju br.). W czwartek (16 lipca) w stoczni w Siewierodwińsku zwodowany został strategiczny atomo­wy okręt pod­wod­ny z poci­skami bali­stycz­nymi „Kniaź Oleg”.

W kwietniu br. pisaliśmy, że pomimo epidemii koronawirusa Rosja nie zamierza odłożyć na później planów rozbudowy marynarki wojennej. Zapowiedziano wówczas, że jeszcze w kwietniu w różnych rosyjskich stoczniach ma rozpocząć się budowa sześciu okrętów.

pellaship.ru / navyrecognition.com / Kresy.pl