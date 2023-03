„Nieodpowiedzialna eskalacja” – szef dyplomacji UE grozi Białorusi dalszymi sankcjami

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał w niedzielę władze Białorusi, by powstrzymały się od rozmieszczania na swoim terytorium rosyjskiej broni jądrowej. Zagroził możliwością nałożenia na kraj kolejnych sankcji. Jego zdaniem przyjęcie rosyjskiej broni jądrowej przez Białoruś byłoby „nieodpowiedzialną eskalacją”.

Szef dyplomacji UE ostrzegł, że w razie rozmieszczenia na swoim terytorium rosyjskiej broni jądrowej Białoruś może zostać objęta dalszymi sankcjami. „Przyjmowanie przez Białoruś rosyjskiej broni atomowej na własnym terytorium oznaczałaby nieodpowiedzialną eskalację i zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Białoruś może to jeszcze powstrzymać, to jej wybór. UE jest gotowa odpowiedzieć dalszymi sankcjami” – oświadczył na Twitterze.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023