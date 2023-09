Niemieckie media: Unijna komisarz chce wyjaśnień w sprawie afery wizowo-migracyjnej. Wysłała list do Zbigniewa Raua

Unijna komisarz spraw wewnętrznych Ylva Johansson wysłała list do szefa MSZ Zbigniewa Raua – informują niemieckie media. W piśmie domaga się wyjaśnień w sprawie afery wizowo-migracyjnej.

Komisarz spraw wewnętrznych UE Ylva Johansson żąda od polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua pisemnych wyjaśnień w sprawie afery wizowo-migracyjnej – podał we wtorek niemiecki dziennik Bild, który miał dotrzeć do dokumentu.

Zdaniem dziennika, list jest utrzymany w “ostrym tonie”. Jak czytamy, Johansson żąda precyzyjnych danych na temat skali “nadużyć i korupcji w polskim systemie wizowym”.

Johansson uważa, że Polska mogła “naruszyć prawo UE”, a w szczególności unijny kodeks wizowy.

Jak podaje Bild, unijna komisarz skierowała do Zbigniewa Raua nastepujące pytania: “Ilu posiadaczy wiz zostało deportowanych?”; “Ilu posiadaczy wiz ukryło się przed służbami?”; “Ilu posiadaczy wiz zostało zarejestrowanych na terenie UE w wyniku popełnienia przestępstw?”; “Których polskich konsulatów dotyczy problem?”; “W jakim okresie miały miejsca zdarzenia w przedmiotowej kwestii?”; “Jakie środki podjęła Polska w celu ochrony strefy Schengen przed przypadkami korupcji na przyszłość?”; “W jakiej formie Polska planuje informować państwa członkowskie w przedmiotowej sprawie?”.

“Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu monitorować sytuację. Chciałabym zachęcić Państwa do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyjaśnienia sytuacji” – oświadczyła Johansson w liście.

Zbigniew Rau ma odpowiedzieć do 3 października 2023 r.

Tłem sprawy jest ujawniona niedawno afera wizowo-migracyjna. Chodziło m.in. o na nadużycia przy wydawaniu wiz do Polski, rzekomo również za łapówki, przy czym dokumenty w pewnych przypadkach miały być wykorzystywane przez obcokrajowców, by przedostać się do Europy Zachodniej. Zarzuty w sprawie postawiono 7 osobom, z których trzy aresztowano, a stanowiska stracili: wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i jego zaufany współpracownik Jakub Osajda, dyrektor Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w ministerstwie.

Według agencji dpa, szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser zwróciła się do swojego polskiego odpowiednika, Mariusza Kamińskiego, o informacje w tej sprawie. Agencja, powołując się na źródła w kręgach rządowych w Berlinie przekazała, że we wtorek ambasadora Polski wezwano na rozmowę z sekretarzem stanu w MSW Niemiec, Berndem Krösserem.

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że „chodzi o kwestię wyjaśnienia zarzutów, którymi część mediów polskich i niemieckich obarcza Polskę – w sposób zupełnie nieuprawniony – w kontekście kryzysu migracyjnego”.

Według ubiegłotygodniowej publikacji Onetu, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk został wyrzucony z rządu, gdyż rzekomo pomagał swoim pracownikom stworzyć nielegalną drogę przerzutu imigrantów z Azji i Afryki do Stanów Zjednoczonych. Wiceminister miał m.in. przesyłać konsulom wiadomości, w których znajdowały się szczegółowe instrukcje co do wydawania wiz. Listy liczyły od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk, czasem dodatkowo z numerami telefonów. Według poleceń, osoby te miały potrzymać wizy priorytetowo, poza kolejności. Portal Onet przytacza historię, według której grupa imigrantów z Indii miała udawać ekipę filmowców Bollywood w celu uzyskania wielokrotnych wiz do strefy Schengen – ostatecznie mieli znaleźć się w Meksyku, skąd próbowali dostać się do USA. Przynajmniej części z nich się to udało. O sprawie rzekomo miały dyskretnie poinformować stronę polską amerykańskie służby. Dodajmy, że po tej publikacji były już wiceminister trafił do szpitala. Według mediów, próbował popełnić samobójstwo.

Przypomnijmy, że Piotr Wawrzyk został odwołany z funkcji wiceministra spraw zagranicznych przez premiera Mateusza Morawieckiego w czwartek 31 sierpnia br. Oficjalnie, powodem był „brak satysfakcjonującej współpracy”, jednak według ustaleń dziennikarzy, powodem dymisji było to, że to on stał za kontrowersyjnym projektem rozporządzenia w sprawie ułatwienia wjazdu do Polski imigrantom z ponad 20 krajów. Po ujawnieniu sprawy przez media rząd PiS wycofał się z tego projektu.

Pisaliśmy, że sprawa dymisji Wawrzyka ma mieć związek „z intensywnym śledztwem” prowadzonym przez CBA. Chodzi o aferę z „korupcjogennym systemem” wydawania wiz do Polski. Wiceminister stracił stanowisko z końcem sierpnia – kilka godzin po tym, jak do MSZ weszli funkcjonariusze CBA.

Urzędnik MSZ w rozmowie z dziennikarzami Radia ZET powiedział o kulisach korupcjogennego systemu wydawania polskich wiz. Według jego relacji, w jednym z krajów afrykańskich przed polską ambasadą „stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty”. Opowiada też o naciskach politycznych z różnych stron, by ułatwiać masowe ściąganie gastarbeiterów do Polski.

W kontekście afery wizowej w przestrzeni publicznej pojawiają się różne dane dotyczące liczby przyjmowanych do Polski imigrantów. W opisywanym zakresie panuje chaos informacyjny. Rządowe ośrodki podają często sprzeczne ze sobą dane w tym zakresie. Powodem jest także duża ilość różnych tytułów pobytowych dla cudzoziemców, z którymi mamy do czynienia w Polsce.

Jak pisaliśmy, że „Rzeczpospolita” poinformowała w czerwcu, że MSZ chce ułatwić imigrację do Polski obywatelom ponad 20 państw, głównie z Azji. Ministerstwo chciało umożliwić im ubieganie się o wizę bezpośrednio w polskim MSZ, a nie w konsulacie. Przyjęto, że będzie to „nie mniej niż 400 tys. osób rocznie”. Za projektem rozporządzenia w tej sprawie stał właśnie Piotr Wawrzyk. Dodajmy, że odpowiadał też za przygotowanie wyborów parlamentarnych za granicą.

Projekt zakładał rozszerzenie o 20 grupy państw, których obywatele mogliby ubiegać się o wizy nie przez konsulów, lecz przez urzędników MSZ. Wymieniono w nim takie państwa jak: Pakistan, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Filipiny, Indie, Kuwejt czy Turcja. Twórcy projektu wskazywali, że „rosnące zainteresowanie uzyskaniem wizy, potrzeby polskiego rynku pracy, a jednocześnie brak zwiększenia zatrudnienia w urzędach konsularnych i tym samym zapewnienia sprawnej obsługi wizowej wymusił poszukiwanie innych rozwiązań”.

Złożenie wniosku o wydanie wizy do szefa MSZ miałoby być możliwe, gdy w danym kraju działają „usługodawcy zewnętrzni”. Chodzi o firmy, które zajmują się sprowadzaniem cudzoziemców na polski rynek pracy (przyjmują dokumenty i przekazują je do MSZ), zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracodawców.

Sprawa została wówczas nagłośniona. Odniósł się do niej publicznie nawet lider Platformy Obywatelskiej, były premier Donald Tusk, który skrytykował PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Mówił, że Kaczyński jednocześnie szczuje na migrantów i chce ich wpuścić setki tysięcy. W związku z licznymi głosami krytyki, krótko po tym PiS jednak wycofał się z tego pomysłu. Rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że „rozporządzenie nie będzie procedowane, aby nie wywoływać emocji”.

