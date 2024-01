Niemiecki poseł: większość przekazanych Ukrainie czołgów Leopard 2A6 jest niesprawna

Według niemieckiego polityka, przyczyną takiej sytuacji jest m.in. kiepska jakość napraw, wykonywanych przez ukraińskich mechaników.

Według niemieckiego posła Sebastiana Schäfera, większość czołgów Leopard 2A6, przekazanych przez Niemców Ukrainie, nie jest obecnie w gotowości do działania.

„Niestety, należy zaznaczyć, że Ukraina może używać tylko niewielką liczbę dostarczonych czołgów” – powiedział Schäfer.

Polityk twierdzi, że zepsuty sprzęt nie jest używany na linii frontu, ale są kłopoty z jego naprawą. Uważa, że problemy te wynikają z braku części zamiennych, a także z kiepskiej jakości napraw, wykonywanych przez ukraińskich mechaników.

„Naprawy zajmują bardzo dużo czasu, gdyż nie ma wystarczająco odpowiednich części. Moim zdaniem, trzeba podjąć pilne działania, by szybko poprawić sytuację z częściami zamiennymi. Problem też w tym, że ukraińscy wojskowi czasem próbują sami naprawiać czołgi, co w konsekwencji prowadzi do dalszego uszkadzania tych wozów. Konieczne jest sprawdzenie, ile z tego można unikną, poprzez lepsze szkolenie mechaników lub przez zapewnianie dodatkowego instruktażu” – oświadczył Schäfer, cytowany za niemieckimi mediami przez ukraiński „Militarnyj Portal”.

Deputowany Bundestagu wskazał też, że brak odpowiedniego zaplecza na Ukrainie, gdzie można by przeprowadzać naprawy. Zaznaczył, że celem wykonania napraw, sprzęt trzeba transportować na Litwę, co zajmuje dużo czasu. W tym kraju mieści się zakład związany z niemieckimi koncernami Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall, gdzie fachowcy mogą wykonać naprawy. Schäfer apeluje, by obie te firmy rozmieściły odpowiednią infrastrukturę remontowo-naprawczą dla czołgów Leopard 2 na ukraińskim terytorium. Zaznaczył, że w rejonie Lwowa zaczęto już pierwsze prace przy naprawie wozów Marder.

Czytaj również: Prezes PGZ: nasi mechanicy remontują Kraby na Ukrainie

Pod koniec sierpnia 2023 r. magazyn Forbes podał, że spośród 71 otrzymanych do tej pory czołgów Leopard 2, Ukraina straciła 5 wozów zniszczonych i 10 uszkodzonych. Forbes oparł się na materiałach, dokumentujących potwierdzone straty.

Na początku czerwca ub. roku informowaliśmy, że Ukraińcy stracili pierwszy czołg Leopard 2.

Zobacz: Forbes: Ukraina straciła połowę specjalistycznych Leopardów 2R

mil.in.ua / Kresy.pl