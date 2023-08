Forbes: od początku kontrofensywy Ukraina straciła pięć z 71 czołgów Leopard 2

Spośród 71 otrzymanych do tej pory czołgów Leopard 2, Ukraina straciła 5 wozów zniszczonych i 10 uszkodzonych – podaje Forbes. Magazyn opiera się na materiałach, dokumentujących pewne straty.

Jak pisze magazyn „Forbes”, w ciągu 13 tygodni od początku ukraińskiej kontrofensywy Ukraina straciła bezpowrotnie tylko pięć z 71 czołgów Leopard 2, dostarczonych z Zachodu. Dodatkowo, co najmniej 10 kolejnych zostało uszkodzonych, ale trafiły do naprawy do zakładów w Polsce i w Niemczech i wracają na front.

Przeczytaj: Rheinmetall rozpocznie serwisowanie czołgów na Ukrainie do końca sierpnia

Czytaj również: Prezes PGZ: nasi mechanicy remontują Kraby na Ukrainie

Według relacji strony ukraińskiej, w zasadzie we wszystkich przypadkach załoga zdołała ewakuować się z wozów.



Szacunki te opierają się na dostępnych materiałach wideo i fotograficznych, które bezsprzecznie dokumentują zniszczenie Leopardów 2. Na tej podstawie „Forbes” pisze o zniszczeniu dwóch z 50 wprowadzonych do walki czołgów Leopard 2A4 (4 proc.) oraz trzech z 21 wozów w wersji 2A6 (14 proc.). Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na sposób doboru źródeł jest to raczej poziom strat minimalnych. Realnie, straty bezpowrotne mogą zatem być wyższe, szczególnie biorąc pod uwagę doniesienia o wozach uszkodzonych, ale nie odzyskanych przez Ukraińców, lecz przejętych przez Rosjan.

List of destroyed leopard 2s of the AFU from the beginning of the offensive to now. pic.twitter.com/LQIvjxzBXC

— 2S7 pion (trost) (@Trotes936897) August 28, 2023