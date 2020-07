Nasilają się antyrządowe protesty w Izraelu. Manifestacja przed rezydencją Netanjahu [+VIDEO/+FOTO]

W sobotę późnym wieczorem kilka tysięcy osób zebrało się znów przed rezydencją premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Jerozolimie. Protestujący domagali się odejścia Netanjahu ze stanowiska. Protestowano przeciwko „rządowej korupcji”, a także przeciw nowej ustawie, która daje rządowi specjalne uprawnienia do walki z pandemią koronawirusa.

Późnym wieczorem w sobotę kilka tysięcy osób zgromadziło się ponownie przed budynkiem rezydencji premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Jerozolimie. Uczestnicy manifestacji domagali się by ustąpił ze stanowiska – podaje „Middle East Monitor”. Protestowano przeciwko „rządowej korupcji”, a także przeciw nowej ustawie, która daje rządowi specjalne uprawnienia do walki z pandemią koronawirusa – informuje Polska Agencja Prasowa (PAP).

„Skorumpowani, mamy was dość”, „Oderwani od rzeczywistości, mamy was dość”, „Gdzie jest moralność? Wartości?” – takie hasła wnosili protestujący.

Zarzucali oni premierowi także „ataki na demokrację”.

Manifestacje odbyły się także w Tel Awiwie, Cezarei oraz kilku innych miastach.

Duży sprzeciw demonstrantów budzi proces sądowy przeciwko Netanjahu, który jest oskarżony o korupcję, defraudację oraz nadużycie zaufania. Proces został wznowiony po dwóch miesiącach – 19 lipca. Netanjahu nie pojawił się jednak na rozprawie, która miała głównie proceduralny charakter.

PAP zwraca uwagę, że Netanjahu to pierwszy premier Izraela, który został postawiony w stan oskarżenia w czasie pełnienia urzędu. Grozi mu nawet 10 lat więzienia (za korupcję), i do 3 lat za defraudację oraz nadużycie zaufania.

Demonstrations in Jerusalem (against Netanyahu corruption, for democracy) getting bigger and bigger. It’s a huge, festival of protest, with hand-made, eclectic signs, and every kind of NOISE pic.twitter.com/TJ0368CpQB

— ג’סיקה מונטל – جسيكا مونتل (@JessicaMontell) July 25, 2020