Kongres USA gotowy uchwalić 900 miliardów dolarów pomocy dla obywateli

Kongres USA jest gotowy do przegłosowania pakietu pomocy z pandemią koronawirusa w wysokości 900 miliardów dolarów po tym, jak senatorowie zawarli nocą kompromis – poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters.

Przewodniczący amerykańskiego Senatu Chuck Schumer powiedział dziennikarzom w sobotę: „Jeśli sprawy potoczą się dalej i nic nie stanie na przeszkodzie, będziemy mogli jutro głosować”.

Przywódcy Kongresu planują otworzyć pakiet pomocy na koronawirusa, który obejmuje 600 dolarów bezpośrednich płatności dla osób fizycznych i 300 dolarów tygodniowo dodatku na zasiłek dla bezrobotnych.

Prezydent USA Donald Trump, poinformował w niedzielę wcześnie rano, że nie udało się osiągnąć porozumienia.

„Dlaczego Kongres nie daje naszym ludziom ustawy ? To nie była ich wina, to była wina Chin” – napisał Trump na Twitterze. „Zróbcie to i dajcie im więcej pieniędzy w postaci płatności bezpośrednich”.

Why isn’t Congress giving our people a Stimulus Bill? It wasn’t their fault, it was the fault of China. GET IT DONE, and give them more money in direct payments.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020