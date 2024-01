MSZ Ukrainy: Intensyfikujemy kontakty z nowym polskim rządem w celu rozwiązania kwestii dwustronnych

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przekazał, że Ukraina intensyfikuje kontakty z nowym polskim rządem w celu rozwiązania kwestii dwustronnych.

Kułeba przypomniał przybycie nowego szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego 22 grudnia, podczas którego ten przekazał określone sygnały od nowego polskiego rządu i przedstawił wizję Warszawy dotyczącą rozwiązania istniejących problemów.

“Widzieliśmy chęć rozwiązywania problemów, teraz trzeba je rozwiązać. Nawiążemy kontakty z nowym polskim rządem na wszystkich szczeblach – nie będę jeszcze wdawał się w szczegóły, ale są już zaplanowane. Będziemy szukać rozwiązania” – zapowiedział minister.

Dodał, że zwycięstwo Ukrainy „jest żywotnym interesem Polski, a także kwestią jej przetrwania” i w tym celu oba kraje będą musiały rozwiązać problemy.

Jak informowaliśmy, Radosław Sikorski w swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną jako szef MSZ udał się na Ukrainę.

W ostatnich dniach Sikorski zasugerował, że kraje zachodnie powinny przekazać Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu.

Radosław Sikorski kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 2007 do 2014, czyli przez cały czas, gdy szefem rządu był Tusk. Później, do końca rządów PO-PSL, był marszałkiem Sejmu. Później oświadczył, że ma dość polityki i wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii. Od 2019 roku jest posłem KO do Parlamentu Europejskiego. Ponadto, od kilku lat Sikorski ma również swoją wieś w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z decyzją MSWiA jego posiadłość została uznana za oddzielną osadę Chobielin-Dwór. W swoich wypowiedziach niejednokrotnie zajmował stanowisko radykalnie proukraińskie i probrukselskie, podkreślając zarazem bezwzględną konieczność pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej, w przypadku Polski opierając się na Niemczech, a także Francji. Jest też jednym z inicjatorów prac, których celem miałoby być utworzenie unijnych sił zbrojnych, podporządkowanych Brukseli. Jest zdecydowanym zwolennikiem dalszego wspierania Ukrainy przez Zachód w jej walce z Rosją, zachęcając Stany Zjednoczone do dalszego zaangażowania w szeroką pomoc militarną dla Ukraińców.

Kresy.pl / eurointegration.com.ua