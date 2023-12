Nowy szef MSZ z pierwszą oficjalną wizytą zagraniczną w Kijowie

Radosław Sikorski w swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną jako szef MSZ udał się na Ukrainę.

W piątek rano nowy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował o swojej pierwszej wizycie zagranicznej. Udał się do Kijowa.

Na razie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podało planu wizyty oraz planowanych spotkań szefa polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odwiedza Kijów po raz pierwszy jako szef MSZ, natomiast wcześniej, jeszcze jako europoseł, osobiście odwiedzał Ukrainę w czasie wojny.

Według spekulacji medialnych, jednym z głównych tematów w obecnych relacjach Polski i Ukrainy może być protest przewoźników na granicy.

Radosław Sikorski kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych od 2007 do 2014, czyli przez cały czas, gdy szefem rządu był Tusk. Później, do końca rządów PO-PSL, był marszałkiem Sejmu. Później oświadczył, że ma dość polityki i wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii. Od 2019 roku jest posłem KO do Parlamentu Europejskiego. Ponadto, od kilku lat Sikorski ma również swoją wieś w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z decyzją MSWiA jego posiadłość została uznana za oddzielną osadę Chobielin-Dwór. W swoich wypowiedziach niejednokrotnie zajmował stanowisko radykalnie proukraińskie i probrukselskie, podkreślając zarazem bezwzględną konieczność pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej, w przypadku Polski opierając się na Niemczech, a także Francji. Jest też jednym z inicjatorów prac, których celem miałoby być utworzenie unijnych sił zbrojnych, podporządkowanych Brukseli. Jest zdecydowanym zwolennikiem dalszego wspierania Ukrainy przez Zachód w jej walce z Rosją, zachęcając Stany Zjednoczone do dalszego zaangażowania w szeroką pomoc militarną dla Ukraińców.

