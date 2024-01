Sikorski chce rakiet dalekiego zasięgu dla Ukrainy

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zasugerował w środę na portalu X, że kraje zachodnie powinny przekazać Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu. Słowa te skomentował mer Lwowa Andrij Sadowy.

Szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, napisał w środę na portalu X: “Na najnowszy atak na Ukrainę powinniśmy odpowiedzieć językiem zrozumiałym dla Putina: zaostrzając sankcje, aby nie mógł produkować nowej broni z przemycanych komponentów, oraz dostarczając Kijowowi rakiety dalekiego zasięgu, które umożliwią mu niszczenie miejsc startów i centrów dowodzenia”.

We should respond to the latest onslaught on Ukraine in language that Putin understands: by tightening sanctions so that he cannot make new weapons with smuggled components and by giving Kyiv long range missiles that will enable it to take out launch sites and command centers.

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 3, 2024