Te firmy nadal działają w Rosji. MSZ Ukrainy wzywa do ich bojkotu

Ukraiński resort dyplomacji opublikował w poniedziałek listę 50 przedsiębiorstw prowadzących działalność w Federacji Rosyjskiej. „Międzynarodowe firmy, które nadal działają w Rosji, bezpośrednio finansują rosyjskie zbrodnie wojenne i ludobójstwo Ukraińców. Ponownie wzywam ich klientów i partnerów do bojkotu tych marek, dopóki nie przestaną osiągać krwawych zysków i nie opuszczą Rosji” – oświadczył szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, cytowany przez agencję Ukrinform.

FM @DmytroKuleba: “International companies which remain working in Russia are directly funding #RussianWarCrimes and genocide of #Ukrainians. I reiterate my call on their customers and partners to boycott these brands until they stop making blood profits and pull out of #Russia” pic.twitter.com/CUT95lP5ph

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 7, 2022