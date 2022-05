Kułeba rozmawiał z Blinkenem. Zaapelował o liberalizację zasad dla ukraińskiego eksportu

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba rozmawiał w niedzielę z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Wezwał do jak największej liberalizacji zasad eksportu z Ukrainy.

Rozmawiałam z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Jestem wdzięczy Stanom Zjednoczonym za dotrzymanie obietnicy stanowczego poparcia Ukrainy. Dyskutowaliśmy o dalszych sankcjach wobec Rosji, dostawach broni i wsparciu finansowym dla Ukrainy. Wezwałem również Stany Zjednoczone do zapewnienia maksymalnej liberalizacji dla ukraińskiego eksportu – Kułeba napisał na Twitterze.

Spoke with @SecBlinken. Grateful to the U.S. for keeping the promise to stand by Ukraine resolutely. We discussed further sanctions on Russia, arms deliveries and financial support to Ukraine. I also called on the U.S. to provide maximum liberalization for Ukrainian exports.

