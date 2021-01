Ukraina, Litwa i Polska odbyły pierwsze spotkanie Trójkąta Lubelskiego

W piątek odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Lubelskiego – Polski, Litwy i Ukrainy. Wzięła w nim udział także uznawana za liderkę białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska.

Piątkowe spotkanie ministra Zbigniewa Raua z Gabrieliusem Landsbergisem i Dmytrem Kułebą odbyło się w formule wideokonferencji. Rozmówcy omówili plany działalności Trójkąta Lubelskiego.

Przypomnijmy, że ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w lipcu 2020 roku ogłosili pogłębienie współpracy w formule tzw. Trójkąta Lubelskiego. Ma być to trójstronna platforma współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą. Zakłada ona regularne spotkania szefów dyplomacji trzech państw, „także na marginesie spotkań wielostronnych i przy udziale wybranych partnerów” oraz „konsultacje wyższych urzędników ministerstw spraw zagranicznych oraz ustanowienie oficerów łącznikowych”.

Meeting of #LublinTriangle FMs is taking place right now 🇺🇦🇱🇹🇵🇱

Find more info about Triangle’s potential here ⬇️ pic.twitter.com/fWqFrznWn3

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 29, 2021