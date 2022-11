Mołdawia: najwyższy w historii poziom poparcia dla połączenia kraju z Rumunią [SONDAŻ]

Jak podaje agencja Reuters, znaczna część Ukrainy pozostaje bez prądu i ogrzewania w wyniku zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W sieci zamieszczono zdjęcia satelitarne, w tym wykonane przez NASA, na których widać, że Ukraina stała się ciemnym fragmentem Europy.

This is how the territory of Ukraine looked from space after a series of Russian missile strikes on the energy infrastructure. pic.twitter.com/RE47foPgld