Minister rolnictwa: Malin z Ukrainy wjechało do Polski tyle, że nie nie musimy nic produkować

Malin mrożonych w minionym okresie tyle wjechało, że nie musimy nic produkować w roku przyszłym. A więc to jest problem – mówił w rozmowie z TVN24 minister rolnictwa, Czesław Siekierski.

“Jako minister rolnictwa jasno stwierdziłem, że rolnicy protestują w słusznej sprawie, ich argumenty, postulaty mają rację. Można dyskutować co do formy protestu, choć protesty rolnicze mają zawsze swój jednoznaczny, ostry wyraz, także gdy obserwujemy jak protestują rolnicy w krajach Europy zachodniej. Te protesty są zdecydowane, ostre, jest na porządku dziennym wysypywanie czy wyrzucanie różnych produktów rolnych” — mówił Siekierski o protestach rolniczych, m.in. czwartkowym proteście we Wrocławiu.

W kontekście zapowiedzianego na 20 lutego strajku generalnego rolników i marszu na Warszawę, który ma mieć miejsce 27 lutego, minister stwierdził, że ministerstwo “bardzo poważnie traktuje postulaty rolników”.

Zapytany o postulat całkowitego zamknięcia granicy dla ukraińskich produktów na 2-3 miesiące minister przekazał, że prowadzone są z Ukrainą rozmowy na poziomie bilateralnym dotyczące dopuszczalnych kwot, które nie zaszkodziłyby rynkowi polskiemu.

“Proponujemy kwoty w zakresie wrażliwych towarów: czy to cukier, czy to drób, owoce miękkie, mrożonki. Odnosimy się do czasu sprzed wojny, analizujemy sytuację w takim ujęciu, by to nie zaszkodziło polskiemu rolnikowi” — powiedział Siekierski. “Malin mrożonych w minionym okresie tyle wjechało, że nie musimy nic produkować w roku przyszłym. A więc to jest problem. Na pewno jeśli chodzi o maliny, będziemy postulować (by ich nie wpuszczać)” – dodał.

Minister mówił też, że ograniczenia jeśli chodzi o wwóz do Polski mogą objąć też drób i jaja. Jak zapowiedział, do końca marca powinny zostać ustalone limity.

“Z Ukrainą rozmowy są sympatyczne, ale ich zdanie na koniec jest takie, że ‘my jesteśmy w szczególnej sytuacji, w związku z czym powinniście inaczej podchodzić do zagadnienia’” – zrelacjonował Siekierski. Przekazał on też, że Ursula von der Leyen „bardzo ogranicza jakiekolwiek ustępstwa w zakresie zwiększenia ograniczeń jeśli chodzi o liberalizację handlu”.

Jak informowaliśmy, w poniedziałek Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Lublinie poinformowała, że na granicy zatrzymano 20 ton mrożonych malin z Ukrainy. Owoce były transportowane w 800 papierowych workach. Inspekcja wykazała niezgodności z normami w zakresie cech organoleptycznych (wyglądu i barwy). Okazało się, że w mrożonych owocach znaleziono plastik.

Inspekcja wydała w związku z tym decyzję o zakazie wprowadzenia tej partii mrożonych malin do obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

„W ramach kontroli jakości handlowej produktów spożywczych importowanych z Ukrainy, przeprowadzonych przez Inspekcję na granicy ukraińsko-polskiej w latach 2022 – 2024 (do 8 lutego 2024 r.), wydane zostały łącznie 623 decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu” – poinformowała IJHARS, cytowana przez wp.pl za portalspozywczy.pl.

Przypomnijmy, że w przyszłym tygodniu rolnicy rozpoczną blokadę przejść granicznych z Ukrainą, a także węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych do stacji kolejowych i portów, służących do przeładunku produktów rolnych z Ukrainy.

Ponadto, w wystosowanym w styczniu br. liście do eurokomisarza ds. handlu minister rolnictwa Czesław Siekierski napisał, że całkowita liberalizacja handlu z Ukrainą odniosła „skutki odwrotne do zamierzonych” i jest „zasadniczo przeciwny” przedłużaniu wolnego handlu z tym krajem. Podkreślił, że problemy z nadmiernym importem z Ukrainy dotyczą nie tylko zbóż, ale też m.in. cukru, mięsa drobiowego czy mrożonych malin.

