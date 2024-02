Wielki protest rolników we Wrocławiu. Policja rozwiązała zgromadzenie, urząd wojewódzki i biuro PE obrzucono jajkami [+VIDEO]

List do pozostałych przywódców państw unijnych został wysłany w obliczu narastających międzynarodowych apeli do Izraela o porzucenie planów ataku wojskowego na miasto Rafah w południowej Strefie Gazy, napisał brytyjski "The Guardian". Do położonego przy granicy Egiptu miasta uciekło z pozostałych części palestyńskiej eksklawy ponad milion Palestyńczyków. Co najmniej 74 osób zginęło tam tylko w bieżącym tygodniu podczas izraelskiego ataku, podczas której uwolniono dwóch zakładników schwytanych 7 października przez Hamas.



„Biorąc pod uwagę krytyczną sytuację w Rafah, Irlandia i Hiszpania właśnie zwróciły się do Komisji Europejskiej o pilne sprawdzenie, czy Izrael wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka w Gazie” – napisał w X Pedro Sánchez, premier Hiszpanii.