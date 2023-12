Informacje o odwołaniu prezesów mediów publicznych i wyłączenie TVP Info. Protest polityków PiS w siedzibie Telewizji Polskiej

Do zdarzenia doszło 19 lipca 2023 r. na Osiedlu Sienkiewicza w Legnicy, gdy pijany Vadym L. uciekał przed policją, która próbowała zatrzymać go do kontroli. Wcześniej 24-letni Ukrainiec pił alkohol z innymi osobami. Gdy nad ranem wsiadł za kierownicę Forda Focusa i ruszył w miasto, miał we krwi ok. 2,4 promila alkoholu. Kierując autem naruszył też dwa wyroki polskich sądów, które zakazywały mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 i 3 lat. We wtorek prokuratura poinformowała, że akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Legnicy.

19 lipca 2023 r. nad ranem samochód kierowany przez Vadyma L. został dostrzeżony przez policjantów, którzy szukali go krążąc po mieście w oznakowanym radiowozie. Wcześniej na Komendę Miejską Policji w Legnicy wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy wsiadającym do samochodu pod jednym ze sklepów, więc patrole rozglądały się za autem odpowiadającym opisowi.