Wrocław: Policja: Będą wnioski o ukaranie organizatorów wiecu Dudy i manifestacji jego przeciwników

Policja zamierza skierować wnioski o ukaranie po sobotnim wiecu wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy, który odbył się we Wrocławiu. Mają one dotyczyć organizatorów obydwu zgromadzeń – zarówno zwolenników urzędującego prezydenta, jak i jego przeciwników. Policja uważa, że w przypadku obydwu zgromadzeń liczba uczestników była zbyt wysoka.

Po sobotni wiecu Andrzeja Dudy we Wrocławiu, a także po manifestacji jego przeciwników, policja zamierza skierować wnioski o ukaranie organizatorów, ponieważ w przypadku obydwu zgromadzeń przekroczona została dopuszczalna liczba uczestników – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Wrocławski magistrat podał, że w sobotę na miejskim rynku, oprócz wiecu poparcia dla Andrzeja Dudy, zarejestrowanych było jeszcze siedem innych zgromadzeń. W czasie wystąpienia urzędującego prezydenta kilkuset uczestników kontrmanifestacji, pod szyldem Strajku Kobiet i Komitetu Obrony Demokracji, usiłowało zagłuszać jego przemówienie za pomocą gwizdów i okrzyków.

W związku z pandemią koronawirusa aktualne przepisy pozwalają organizować zgromadzenia, imprezy, spotkania oraz zebrania do 150 osób.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nadkom. Kamil Rynkiewicz oświadczył w niedzielę, że w związku z dwoma największymi sobotnimi zgromadzeniami, które odbywały się na terenie miejskiego rynku, policja prowadzi czynności wyjaśniające. Zmierzają one do skierowania wniosku o ukaranie do sądu, z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników zgromadzenia.

Rynkiewicz zwrócił uwagę, że dolnośląska policja podejmowała w ostatnich tygodniach podobne działania także w stosunku do organizatorów innych zgromadzeń, w przypadku których potwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby uczestników.

pap / rmf24.pl / kresy.pl