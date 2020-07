W najnowszym sondażu Trzaskowski wygrywa

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Wirtualnej Polski daje większe szanse na wygraną w wyborach prezydenckich Rafałowi Trzaskowskiemu.

Według sondażu, którego wyniki przytoczył w niedzielę portal telewizji Polsat News, w drugiej turze wyborów prezydenckich do urn pójdzie 65,4 proc. uprawnionych do tego Polaków. To wskaźnik frekwencji o 3,4 punkty procentowe poparcia wyższy niż w sondażu opublikowanym tydzień temu. „Zdecydowanie tak” na pytanie o udział w wyborach, odpowiedziało 58,5 proc. badanych, „raczej tak” – 6,9 proc. podaje portal. Natomiast „zdecydowanie nie” pójdzie głosować w drugiej turze 5,9 proc. respondentów, a „raczej nie” – 26 proc.

W przypadku rozkładu poparcia dla dwóch kandydatów sondaż IBRiS jest kolejnym w którym odnotowano przewagę kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. W najnowszym sondażu poparło go 47,2 proc. badanych. Jednak poparcie do niego spadło o 0,9 pkt procentowego niż w poprzednim sondażu tej pracowni. 45,9 proc. pytanych zadeklarowało, że wybierze Andrzeja Dudę co oznacza wzrost poparcia w ciągu tygodnia o 0,3 pkt proc.

6,9 proc. respondentów nie wie na kogo odda swój głos za tydzień. Proporcja takich wskazań wzrosła od poprzedniego sondażu o 0,8 pkt procentowego.

Badanie przeprowadzono 4 lipca metodą CATI na próbie 1100 Polaków posiadających prawo do głosowania.

W pierwszej turze wyborów urzędujący prezydent otrzymał poparcie 43,5 proc. głosujących. Rafała Trzaskowskiego poparło 30,46 proc. wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 64,51 proc.

polsatnews.pl/kresy.pl