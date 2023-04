Były prezydent Rosji, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Rumunia i Węgry „od kilkunastu lat marzą” o “cichym podziale” Ukrainy. Zasugerował, że takie oczekiwania ma także Polska. MSZ Rumunii nazwało słowa byłego prezydenta Rosji “słabą propagandą”.

Miedwiediew stwierdził we wtorek, że “cichy podział” Ukrainy przez Polskę i inne kraje jest “lepszy niż wejście Kijowa do NATO czy wojna światowa”. „Chciwość i złośliwość, nienawiść, ambicje są często silniejsze niż zdrowy rozsądek. Polska owszem. Spójrzmy prawdzie w oczy, Węgry i Rumunia od ponad dekady marzą o przejęciu zachodnich regionów Ukrainy” – powiedział, cytowany przez agencję TASS.

Jego zdaniem przywódcy Polski rozmawiają z władzami ukraińskimi o utworzeniu konfederacji, “a stąd do unii już niedaleko, jak kiedyś”. Dodał, że Polska i inne kraje dążą do jak najszybszej realizacji tych planów, „dopóki okno możliwości się nie zamknie”, a Rosja i przedstawiciele Zachodu nie doszli do porozumienia.

„Wielu Ukraińców oczywiście nie chce wracać do Polski (…), ponieważ pamięć historyczna o tym, jak byli traktowani w tym kraju, jest zbyt silna. Powiedzmy wprost, jak niewolnicy, jak bydło” – stwierdził. Jego zdaniem aktualny stosunek do ukraińskich uchodźców i pracowników w Polsce “jest niewiele lepszy”.

Cytowane przez agencję UNIAN MSZ Rumunii nazwało słowa byłego prezydenta Rosji “słabą propagandą”. Szef rumuńskiego resortu dyplomacji podkreślił, że jego kraj w pełni popiera integralność terytorialną Ukrainy.

W ubiegłym tygodniu były prezydent Rosji stwierdził, że “Polacy znów marzą o przywróceniu unii międzypaństwowej z Ukrainą i odrodzeniu upadłego imperium, Rzeczypospolitej Polski i Litwy, <<od morza do morza>>”. Ocenił, że Polacy nie mają “zdolności intelektualnych do stworzenia realnego obrazu przyszłości i żyją swoją reputacja <<kraju pogrążonego w przeszłości>>”. Według niego polityka Warszawy “czerpie inspirację z map sprzed 400 lat, kiedy to część dzisiejszej Ukrainy należała jeszcze do niej”.

Niedawno Miedwiediew napisał, że w razie wojny Rosji z NATO Polska „zniknie”. Premiera Mateusza Morawieckiego nazwał ” niedorozwiniętym idiotą”.

tass.ru / inian.ua / Kresy.pl