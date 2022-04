Polacy nie wpuścili setek rosyjskich i białoruskich ciężarówek w związku z sankcjami UE

W analizie, do której dotarła agencja TASS, napisano, że w razie wprowadzenia przez Unię Europejską zakazu importu węgla z Rosji, rosyjski węgiel dalej będzie trafiał do państw UE, ale przez tureckich pośredników. Ci jako swój sprzedadzą go Europejczykom, dokładając swoją marżę. Przyczyni się to z jednej strony do obniżenia marży operacyjnej rosyjskich spółek węglowych, a z drugiej strony do zwiększenia ceny węgla dla odbiorców w UE.

Ewentualny zakaz importu rosyjskiego węgla przez kraje Unii Europejskiej może doprowadzić też do przeorientowania rosyjskich dostaw na inne rynki zbytu. W analizie wymieniono takie państwa jak Chiny, Indie czy Turcję.