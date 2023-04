Miedwiediew na zmianę straszy polskim imperializmem i go wyśmiewa

Były prezydent Rosji a obecnie wiceprzewodniczący jej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew napisał na Twitterze długi wpis poświęcony rzekomym imperialnym ambicjom Polaków.

Swój wpis Miedwiediew zatytułował – „O kwestii tworzenia Polakoukrainy”. Uznał w nim, że „Polacy znów marzą o przywróceniu unii międzypaństwowej z Ukrainą i odrodzeniu upadłego imperium, Rzeczypospolitej Polski i LItwy, <<od morza do morza>>”. Ocenił, że Polacy nie mają „zdolności intelektualnych do stworzenia realnego obrazu przyszłości i żyją swoją reputacja <<kraju pogrążonego w przeszłości>>”. Według niego polityka Warszawy „czerpie inspirację z map sprzed 400 lat, kiedy to część dzisiejszej Ukrainy należała jeszcze do niej”.

On the issue of making a Polackoukraine

The Poles are once again dreaming of restoring the interstate union with Ukraine and revival of the underdone empire, the Polish–Lithuanian Commonwealth, “from sea to sea”. Having no intellectual powers for creating a viable image of the…

