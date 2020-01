Putin zaproponował już nowego premiera

Rosyjski prezydent zaproponował już kandydata na nowego premiera po tym gdy dymisję ogłosił w środę wieloletni szef rządu Dmitrij Miedwiediew.

Putin wyznaczył na stanowisko premiera Michaiła Miszustina, dotychczasowego szefa Federalnej Służby Podatkowej (FNS), podała około godz. 19 czasu moskiewskiego agencja informacyjna RIA Nowosti. Duma Państwowa rozpatrzy jego kandydaturę już w czwartek. Zmiana na stanowisku szefa rządu po dymisji Miedwiediewa następuje szybko, co może świadczyć, że była ona dobrze przygotowana przez obóz rządzący.

Państwowa rosyjska agencja nazywa Miszustina „prawdziwym technokratą”. Według RIA Nowosti pełniąc funkcję szefa FNS przez prawie 10 lat miał zmienić „zbiurokratyzowany i skorumpowany urząd podatkowy w nowoczesną technologicznie służbę, stosującą w swojej pracy najlepsze światowe praktyki”. Agencja chwali szczególnie otwarcie podatnikom możliwości elektronicznego wykonywania wielu formalności.

53-letni, urodzony w Moskwie Miszustin w latach 90 XX wieku działał jako przedsiębiorca branży komputerowej. Po przejściu do Państwowej Służby Podatkowej w 1998 r. odpowiadał w niej za informatyzację, jak podaje telewizja RBK. Po przekształceniu urzędu w Ministerstwo do Spraw Podatków i Danin, Miszustin był jego wiceszefem do 2004 r. Potem przez dwa lata Miszustin szefował Federalnej Agencji Katastru Obiektów Nieruchomości, by w 2008 r. przejąć kierownictwo Federalnej Agencji Zarządzania Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Obie agencje zostały zlikwidowane w 2009 roku.

Pod koniec zeszłej dekady Miszustin zajął się interesami. Został prezydentem funduszu inwestycyjnego UFG Capital Partners i jednym z partnerów zarządzających Grupy Kapitałowej UFG Asset Management, w której robił biznes razem ze swoim dawnym zwierzchnikiem ze służby podatkowej Borysem Fiedorowem. W kwietniu 2010 r. został szefem FNS.

W 2011 r. Miszustin wszedł do trójki najbogatszych rosyjskich urzędników z majątkiem szacowanym na 78,6 mln rubli.

