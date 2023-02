Pierwszy kanadyjski Leopard przeznaczony dla Ukrainy został wysłany do Europy [+FOTO/VIDEO]

Kanada wysłała do Europy pierwszy czołg Leopard 2A4 przeznaczony dla ukraińskiego wojska.

Minister obrony narodowej Kanady Anita Anand poinformowała, że jej kraj wysłał do Europy pierwszy czołg Leopard 2A4 przeznaczony dla ukraińskiego wojska. Samolot z czołgami wystartował z Halifaxu.

„Samolot wystartował z Halifaxu z pierwszym czołgiem podstawowym Leopard 2, który Kanada wysyła na Ukrainę” – czytamy w komunikacie.

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.

Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023