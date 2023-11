Media: Zełenski nie przyleci do Izraela, powodem wyciek informacji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał planowaną „po cichu” wizytę w Izraelu. Powodem było przedostanie się do mediów informacji na ten temat.

We wtorek do Izraela miał przybyć prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Wizyta została jednak odwołana, a ukraiński przywódca w najbliższym czasie się tam nie pojawi.

Wizyta Zełenskiego w Izraelu była planowana od jakiegoś czasu. Najwyraźniej miało to zostać utrzymane w tajemnicy, niemal do ostatniej chwili, a wizyta miała wyglądać na niespodziewaną. Oficjalnie media i świat miały się o tym dowiedzieć w momencie, gdy będzie wysiadał z samolotu. Jednak w miniony weekend informacje o przyjeździe ukraińskiego prezydenta przedostały się do mediów, które opisały sprawę.

Informacje wyciekły do izraelskiej stacji „Kanał 12”. W reakcji na to anonimowy ukraiński dyplomata powiedział, że Zełenski jest „bardzo zawiedziony” z tego powodu i wizyta stanęła pod znakiem zapytania.

Według mediów izraelskich, wyciek informacji o wizycie sprawił, że ostatecznie Zełenski z niej zrezygnował.

Cytowane przez „Times of Israel” źródła w izraelskiej dyplomacji przekazały, że prezydent Ukrainy wciąż jest oczekiwanym w Izraelu gościem. Nie wiadomo jednak nic na temat tego, kiedy wizyta mogłaby się odbyć.

O tym, że Zełenski chce lecieć do Izraela, informowaliśmy miesiąc temu. Wówczas Biuro Prezydenta Ukrainy wysłało oficjalną prośbę do biura premiera Izraela, prosząc o zorganizowanie wizyty Zełenskiego w tym drugim kraju.

Od czasu ataku Hamasu na Izrael i eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego Zełenski udzielił Izraelowi silnego wsparcia retorycznego i przyrównał akcję Palestyńczyków do inwazji prezydenta Rosji na swój kraj. Zełenski był jednym z pierwszych przywódców, który zadzwonił po ataku do premiera Izraela Benjamina Netanjahu i wyraził poparcie dla Izraela. „W obliczu takiego ataku terrorystycznego każdy, kto ceni życie, musi okazać solidarność. Izrael ma pełne prawo do obrony przed terroryzmem” – oznajmił Zełenski w szybko wydanym oświadczeniu. Przypomnijmy, że Rosja z kolei nie wyraziła wsparcia dla Izraela lecz wezwała obie strony do zaprzestania działań zbrojnych. Przedstawiciele rosyjskich władz mówili również o konieczności powstania niepodległego państwa palestyńskiego w zgodzie z decyzjami ONZ.

timesofisrael.com / Unian / Kresy.pl